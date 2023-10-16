Mercedes-Benz, elektrikli kamyonu eActros 600’ü tanıttı

Mercedes-Benz, yakın gelecekte dizel muadillerinin kullanımdan kalkmasını hızlandırmak üzere tasarlanan akülü elektrikli uzun yol kamyonu eActros 600‘ü tanıtarak elektrikli kamyonculuk arenasına adım attı.

Gerçek dünya menzil testlerinde Nikola, BYD ve Volvo gibi rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çeken Tesla gibi, Mercedes eActros 600 de yeniden şarj gerektirmeden önce 500 kilometrelik resmi bir menzile sahip. Bu etkileyici menzil, her biri 207 kWh kapasiteli üç lityum demir fosfat hücre teknolojili (LFP) batarya paketinin entegrasyonu sayesinde elde ediliyor. Brüt birleşik ağırlığı 44 tona kadar çıkan kamyon, 800 voltluk bir elektrikli aks ve her biri 600 kW’lık tepe çıkışına sahip iki elektrikli motorla donatılmış olup tek bir günde 1.000 kilometreden fazla yol kat edebilmektedir. Bu, megawatt şarj altyapısı yaygın olarak mevcut olmadan önce bile, yasal olarak zorunlu sürücü molaları sırasında ara şarj ile mümkündür. Mercedes-Benz, eActros 600’ün gerekli şarj altyapısı mevcut olduğunda yaklaşık 30 dakika içinde %20’den %80’e kadar şarj edilebileceğini iddia ediyor.

Bu gelişmeler ticari elektrikli araç sektöründeki ilerlemeye işaret ederken, aynı zamanda standart elektrikli araçlarda gelişmiş menzil ve şarj altyapısının önünü açarak hibritlere kıyasla elektrikli araçların daha fazla benimsenmesini kolaylaştırıyor.

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Kamyon sektöründe yılların deneyimine sahip olan Mercedes-Benz, elektrikli kamyonunun başarısı konusunda kararlı. eActros 600’ün benzer bir dizel Actros’a kıyasla yaklaşık %40 CO2 tasarrufu sağladığının altını çiziyor. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç aldığında, bu rakam hammadde çıkarımından itibaren kamyonun on yıllık ürün yaşam döngüsü boyunca %80’i aşıyor.

Ayrıca eActros 600, geleneksel bir ağır hizmet tipi uzun yol Actros ile aynı dayanıklılık standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. LFP batarya teknolojisinin on yıl boyunca 1,2 milyon kilometre yol kat etmesi ve batarya sağlığının bu süreden sonra bile %80’in üzerinde kalması bekleniyor.

eActros 600 ayrıca, ön camda çok işlevli bir kamera ile tamamlanan altı sensör (dört kısa menzilli radar ve bir uzun menzilli radar) dahil olmak üzere en yeni güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemler çeşitli aktif acil fren destek teknolojileriyle birlikte çalışarak yarı otomatik sürüşü destekliyor.

Güç kalkış noktaları entegre edilerek eActros 600’ün devirme, kayar taban veya silo yarı römorkları gibi ekipmanların yanı sıra soğutma ünitelerini de çalıştırması sağlanarak dizel muadiline çok yönlü bir alternatif haline getirilmiştir.

Üstün menzil yarışında Tesla, Volvo, Freightliner ve Nikola Tre BEV gibi rakiplerini geride bırakarak son testler sırasında tek bir günde 1.000 milden fazla yol kat ederek dikkatleri üzerine çekti. Ancak, yük lojistiğinde menzil tek belirleyici değildir; maliyet etkinliği ve kârlılığın yanı sıra müşteri talebini karşılamak için ölçeklenebilirlik de aynı derecede hayati hususlardır.

Mercedes, Avrupalı kamyon müşterileri için uzun mesafeli yolculukların yaklaşık %60’ının 500 kilometreden kısa olduğunu, bu nedenle depolarda ve yükleme/boşaltma noktalarında şarj altyapısının bu tür senaryolar için yeterli olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, menzilin uzatılması önemini korurken, elektrikli kamyon taşımacılığının genel satın alınabilirliği ve pratikliği ile uyumlu olmalıdır.

eActros 600 şu anda prototip aşamasında olup yaklaşık elli araç yapım aşamasındadır ve bunlardan bazıları yakın gelecekte ilk müşterilerle pratik testlere tabi tutulacaktır. Seri üretimin 2024 yılı sonuna kadar başlaması planlanıyor.