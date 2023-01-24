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Meta, Messenger’da Uçtan Uca Şifreli Sohbetler İçin Özelleştirmeler Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması Meta, sohbetler için özelleştirmeler getirdi.

İbrahim Özbek

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messenger

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Facebook’un ana şirketi Meta, Messenger için “Gizli” konuşma adlı bir özelliğe sahip. Sohbetleri bulut sunucularına kaydetmeyen uçtan uca şifreleme sağlar. Artık bu mesajların beyaz bir arka plan üzerinde mavi/gri baloncuklarla donuk olması gerekmiyor. Meta, sohbetler için özelleştirmeler getirdi.

Gizli sohbetteki farklı kullanıcılar takma adlar, sohbet temaları, özel emojiler ve tepkiler ve grup fotoğrafları ayarlayabilir. Normal sohbetleri her arkadaş ve arkadaş grubu için farklı ve benzersiz kılan hemen hemen tüm özellikler geliyor.

Diğer değişiklikler arasında bağlantı önizlemesi, aktif durum ve hatta Android’de Bubbles yer alıyor. Messenger ve Meta mesajlarınızı okuyamaz ve depolayamaz, ancak uygulamanın çalışıyor olması koşuluyla telefonunuzun kullanıcı arayüzünde yine de gösterilebilir.

messenger

Gizli konuşmaların cihazla sınırlı olduğunu, yani yalnızca şifreli bağlantıyı kuran akıllı telefon veya bilgisayarda görünebileceğini belirtmek önemlidir. Ancak, benzersiz anahtarlar aracılığıyla aktarılabilirler.

Genel uçtan uca şifreleme de varsayılan konuşmalar için test ediliyor, Meta aynı basın bülteninde ortaya çıktı. Şirket, tümü yeni özellik üzerinde çalışan “yetenekli mühendisler, kriptologlar, tasarımcılar ve politika uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturmak için zaman harcadı“.

messenger

Önümüzdeki birkaç ay içinde, daha fazla kişi kademeli olarak bazı sohbetlerinin ekstra bir koruma katmanıyla yükseltildiğini görecek ve Messenger her sohbeti ve ileti dizisini bilgilendirecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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