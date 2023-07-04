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Meta, Twitter’ın Rakibi Threads Uygulamasını Hayata Geçiriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Meta, Twitter'ın rakibi olarak gösterilen Threads uygulamasını 6 Temmuz'da hayata geçiriyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Meta, Twitter’ın rakibi olarak gösterilen Threads uygulamasını 6 Temmuz’da hayata geçiriyor.

Sosyal ağ uygulaması, şimdiden ön sipariş verme seçeneğiyle birlikte App Store’da listeleniyor. Hizmet için henüz bir giriş sayfası veya başka herhangi bir detaylı bilgi yer almayan bir web sayfası bulunuyor.

Meta’nın yaklaşmakta olan Twitter rakibinin resmi adı “Threads, bir Instagram uygulaması” ve uygulama ekran görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, kullanıcılar Instagram hesapları aracılığıyla kaydolabilecek ve kullanıcı adlarını, takipçilerini ve diğer hesap bilgilerini otomatik olarak taşıyabilecek. Yeni sosyal medya uygulaması, “Instagram’ın metin tabanlı konuşma uygulaması” adını taşıyor ve Instagram’a benzer bir uygulama arayüzüne sahip olacak.

threads

Gönderiler beğenme, yorum yapma, yeniden gönderme ve paylaşma seçenekleriyle gelecek ve daha iyi kullanıcı etkileşimi için ileti dizileri sunacak. Kullanıcılar ayrıca gönderilerine resim ekleyebilecekler. Bildirildiğine göre Threads, Mastodon tarafından da kullanılan merkezi olmayan bir sosyal medya protokolü olan ActivityPub’ı kullanıyor. Uygulama hakkında detayların tanıtılması ile beraber netleşmesi bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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