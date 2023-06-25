Ana SayfaSosyal MedyaTwitch Yeni Gelir Akışı Hype Chat Özelliğini Duyurdu!

Twitch Yeni Gelir Akışı Hype Chat Özelliğini Duyurdu!

Twitch yayıncıları birçok farklı şekilde gelir sağlayabiliyor. Bunların başında izleyenler tarafından yapılan bağışlar gelse de, Twitch içerik üreticilerinin gelir yollarını artırmayı hedefliyor. Son olarak açıklanan Hype Chat ile beraber artık içerik üreticileri farklı bir gelir kapısı kazanacak.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
2
twitch reklam teşvik progrmaı

Oppo Find N3 Flip Ekstra Bir Kamera İle Geliyor!

Samsung, çok daha büyük bir dış ekrana sahip olacak Galaxy Z Flip5'i önümüzdeki ay piyasaya...

Oyunseverler ve içerik üreticileri tarafından sıklıkla kullanılan platform Twitch, yeni gelir özelliği Hype Chay özelliğini açıkladı.

Twitch yayıncıları birçok farklı şekilde gelir sağlayabiliyor. Bunların başında izleyenler tarafından yapılan bağışlar gelse de, Twitch içerik üreticilerinin gelir yollarını artırmayı hedefliyor. Son olarak açıklanan Hype Chat ile beraber artık içerik üreticileri farklı bir gelir kapısı kazanacak.

Twitch’te izleyiciler 1 dolar – 500 dolar arası (yayıncı belirliyor) ödeme yaparak mesajlarının sohbet ekranında uzun süre görünmesini sağlayabilecek. İzleyiciler, ne kadar çok öderse mesajları da o kadar uzun süre üstte kalacak ve daha fazla karakter kullanabilecek.

Twitch hype chat

Tüm mesajlar Twitch’in AutoMod sistemi tarafından taranacak, moderatörler de diledikleri zaman mesajlara silebilecek. Yeni özellik ilk olarak web sürümüne daha sonra mobil uygulamaya gelecek.

Trepang2 Çıkış Yaptı!

-- Reklam --

Harry Potter: Magic Awakened Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en popüler kurgu dünyalarından biri olan Harry Potter son zamanlarda çıkardığı oyunlar ile birlikte adından oldukça fazla söz...
Önceki İçerik
Oppo Find N3 Flip Ekstra Bir Kamera İle Geliyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021