Twitch Yeni Gelir Akışı Hype Chat Özelliğini Duyurdu!

Oyunseverler ve içerik üreticileri tarafından sıklıkla kullanılan platform Twitch, yeni gelir özelliği Hype Chay özelliğini açıkladı.

Twitch yayıncıları birçok farklı şekilde gelir sağlayabiliyor. Bunların başında izleyenler tarafından yapılan bağışlar gelse de, Twitch içerik üreticilerinin gelir yollarını artırmayı hedefliyor. Son olarak açıklanan Hype Chat ile beraber artık içerik üreticileri farklı bir gelir kapısı kazanacak.

Twitch’te izleyiciler 1 dolar – 500 dolar arası (yayıncı belirliyor) ödeme yaparak mesajlarının sohbet ekranında uzun süre görünmesini sağlayabilecek. İzleyiciler, ne kadar çok öderse mesajları da o kadar uzun süre üstte kalacak ve daha fazla karakter kullanabilecek.

Tüm mesajlar Twitch’in AutoMod sistemi tarafından taranacak, moderatörler de diledikleri zaman mesajlara silebilecek. Yeni özellik ilk olarak web sürümüne daha sonra mobil uygulamaya gelecek.

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