Oyun sektörü son dönemde muhteşem bir gelişim sergiliyor ve her yıl farklı kategorilerden yüzlerce oyun sektöre kazandırılıyor. Oyun severler için binlerce seçenek bulunsa da bazı yapımlar dönemin en popüler, en çok beğenilen, en çok oynanan oyunları olarak öne çıkıyor. Küresel çapta değerlendirme platformu olan Metacritic son 24 yılın en iyi oyunlarını açıkladı. İşte 2000’li yılların en beğenilen oyunları…

Metacritic Son 24 Yılın En İyi Oyunlarını Açıkladı!

Her yeni yıl oyun dünyası yepyeni yapımlara sahne oluyor. Dünya çapında en büyük sektörlerden biri olan oyun alanında, piyasaya çıkan oyunlardan bazıları oyuncular arasında ayrı bir yere sahip oluyor. Bazı oyunlar ön plana çıkarken bazıları da aradığı ilgiyi bulamıyor.

Oyunlardan bazıların popülerleşmesi bazılarınınsa tarihin derinliklerine gömülmesinin sebepleri arasında; oyunun genel anlamda kalitesi, grafikleri, görselleri, oynanış mekaniği, hikayesinin derinliği, arkasındaki isim (hangi stüdyonun geliştirdiği ve yayınladığı), oyunun ücretsiz oynanabilirliği, hangi türde olduğu ve tüm bunların yanı sıra reklam çalışmaları yer alıyor. Aynı zamanda bu faktörler oyunun geleceğini belirliyor.

Kalite bakımından kalbur üstü yapımlar çoğunlukla değerini buluyor; oyuncuyu içine alanlarsa kült oyun olarak tarihe adını yazdırıyor. Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar bunlardan bazıları. Özgün tarzları ile dikkat çeken yapımlar sektörün en beğenilenlerinden olmayı başardı ve hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan yüksek notlar aldı. Geliştirici ekip kısmında ise Rockstar Games, Nintendo, Electronic Arts ön plana çıkmakta.

En Beğenilen Oyunlar

Metacritic’in en beğenilen oyunlar listesinde son dönemde popüler olan oyunların yanı sıra 2000’lerin başında oyuncuya sunulmuş yapımlar da bulunuyor. Bu oyunlar grafik ve görsellik bakımından yeni teknolojiye göre geride olsalar da klasik yapımlar olarak ön plana çıkıyor. İşte son 24 yılın en iyi oyunları listesi: