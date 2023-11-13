Microsoft Xbox’da temizlik yapmaya devam ediyor. Oyuncuların hilesiz, olumsuz davranışlardan uzak, saygılı bir platformda var olabilmeleri için şirket bazı hesapları elliyor. 2023’ün ilk 6 ayında Microsoft 20 milyon Xbox hesabını kapattı.

Microsoft 20 Milyon Xbox Hesabını Engelledi!

Microsoft Xbox platformundaki zararlı olan hesapları kapatıyor. Xbox oyun topluluğunu saygısız ve dürüst olmayan kişilerden arındırmaya çalışan şirket, izleme algoritmaları sayesinde bu hesapları belirleyerek engelliyor. Proaktif bir şekilde, yani herhangi bir şikayet olup olmadığına bakılmaksızın zararlı hesap temizliği yapan şirket saygılı ve dürüst bir platform için bu uygulamayı uzun süredir yapmakta.

Microsoft tarafından yayımlanan rapora göre 2023 yılının ilk 6 ayında 20 milyon civarında hesap yasaklandı. 2022 yılının ilk yarısında bu rakam 10 milyon seviyelerinde idi; yani bu yıl yasaklanan hesap sayısı 2 kat artmış bulunuyor. Şirket bu temizliği Xbox topluluğunu olumsuz kişi ve davranışlardan arındırmak amacı ile yapıyor. Bahse konu hesapların kapatılmasına sebep olan başlıca davranışlar “hile yapma” ve “hesap satma” olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca bu sebepten kapatılan hesap sayısı 16,3 milyon seviyelerinde.

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Bunların yanı sıra, taciz, müstehcen içerik, zorbalık, pornografik içerikler gibi hususlar da hesapların engellenmesine neden oluyor. Bu tür hesapların platformdan atılmasıyla birlikte daha güvenilir ve temiz bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor.

Microsoft’un yayımladığı rapora göre, proaktif engellemelerin dışında oyuncuların şikayetleri de önem arz ediyor. Bu kapsamda oyuncular en çok; sohbet, uygun olmayan avatarlar, uygun olmayan takma adlar ve yapılan hileler sebebi ile rapor göndermekteler. Şirket de bu şikayetleri değerlendirip gereğini yerine getirmekte. Microsoft’un açıklamasına göre şirket bu tarz engellemelere devam edecek.

Microsoft’un Zararlı Xbox Hesaplarını Kapatmasına Oyuncuların Yorumları

Microsoft’un gerçekleştirdiği bu agresif hesap temizliği pek çok Xbox kullanıcısı tarafından yerinde bir karar olarak yorumlanıyor. İnsanlar oyun oynarken güvenilir hissetmek istiyorlar. Bununla birlikte ebeveynler de bu tarz kararlardan mutlu. Çünkü çocuklarının müstehcen içerikler, pornografi, zorbalık gibi durumlarla karşılaşmadan keyifli zaman geçirmelerini arzuluyorlar.

Microsoft’un zararlı hesapları kapatması platformun kalitesi bakımından da büyük önem arz ediyor. Şirket yaptığı açıklamayla da bu tarz engellemelerin devam edeceğini deklare etmekte…