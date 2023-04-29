Minecraft Legends Piyasaya Sürüldü! Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Mojang Studios tarafından geliştirilen ve uzun zamandır beklenen Minecraft Legends oyun dünyasının beğenisine sunuldu.

Günümüzün en popüler oyunlarının başında gelen Minecraft, özellikle 7’den 70’e her kesim oyuncuya hitap diyor. Minecraft dünyası içerisinde istediğiniz her şeyi yaparak muhteşem zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bir süredir oyuncuların merakla beklediği Minecraft Legends, nihayet çıktı.

Minecraft Legends şu anda Xbox Series X / S ve Xbox One konsolları, Windows ve Steam‘de PC, konsol ve PC için Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation 4 & PlayStation 5 ve Samsung Smart TV’lerdeki Gaming Hub aracılığıyla kullanılabiliyor.

Minecraft Legends Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5 2.8GHz or veya daha iyi

Core i5 2.8GHz or veya daha iyi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 24 GB depolama alanı

24 GB depolama alanı Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon 285 veya Intel HD 520 veya daha iyi DX12 GPU

NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon 285 veya Intel HD 520 veya daha iyi DX12 GPU DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 İşletim Sistemi: Windows 10 (May 2020 Güncellemesi veya daha yüksek) veya Windows 11

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