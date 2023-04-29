Ana SayfaOyunMinecraft Legends Piyasaya Sürüldü! Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Minecraft Legends Piyasaya Sürüldü! Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Uzun zamandır beklenen Minecraft Legends, tüm oyunseverler için kullanıma sunuldu. Merak edilen sistem gereksinimleri belli oldu.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
8
Minecraft Legends

Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü ve gelişen oyun satın alma platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming ücretsiz...

Mojang Studios tarafından geliştirilen ve uzun zamandır beklenen Minecraft Legends oyun dünyasının beğenisine sunuldu.

Günümüzün en popüler oyunlarının başında gelen Minecraft, özellikle 7’den 70’e her kesim oyuncuya hitap diyor. Minecraft dünyası içerisinde istediğiniz her şeyi yaparak muhteşem zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bir süredir oyuncuların merakla beklediği Minecraft Legends, nihayet çıktı.

Minecraft Legends şu anda Xbox Series X / S ve Xbox One konsolları, Windows ve Steam‘de PC, konsol ve PC için Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation 4 & PlayStation 5 ve Samsung Smart TV’lerdeki Gaming Hub aracılığıyla kullanılabiliyor.

Minecraft Legends Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci:Core i5 2.8GHz or veya daha iyi
  • Bellek:8 GB RAM
  • Depolama:24 GB depolama alanı
  • Ekran Kartı:NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon 285 veya Intel HD 520 veya daha iyi DX12 GPU
  • DirectX: Sürüm 12
  • İşletim Sistemi: Windows 10 (May 2020 Güncellemesi veya daha yüksek) veya Windows 11

Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

-- Reklam --

Yeni Model S ve X Alıcılarına Süper Şarj Hediye!

Tesla'nın 30 Haziran'a kadar sürecek özel bir promosyonu var - yeni bir Model S veya Model X siparişi veren...
Önceki İçerik
Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!
Sonraki İçerik
Redfall Çıkış Fragmanı Yayınlandı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021