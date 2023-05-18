Mission: Impossible – Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm Filminden Yeni Fragman Yayınlandı!

Sinema dünyasının en nefes kesen serilerinden Mission: Impossible, yeni filmi Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm için yeni bir fragman yayınladı.

Usta oyuncu Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Mission: Impossible Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, unutulmaz IMF ajanı Ethan Hunt’a 7. kez hayat verdiği film olarak beyazperdeye gelecek.

Bu zamana kadar çıkan serinin diğer filmleriyle dünya çapında 3.5 milyar dolar gişe hasılatı yapan film, bu filmde de ciddi bir gişe hasılatı bekliyor. Fragmandan anlayacağımız kadarıyla kendimizi doyasıya bir aksiyonun içerisinde bulacağız.

Filmde, Tom Cruise’un yanı sıra Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Vanessa Kirby gibi isimler rollerine dönerken, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales gibi oyuncular yer alıyor.

İki bölümden oluşacak olan film, ülkemizde 14 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek. Film, şimdiden aksiyon filmi bekleyenlerin bir numarasına yerleşti.

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