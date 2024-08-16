Monkey Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Ünlü yazar Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanan korku filmi Monkey için ilk fragman yayınlandı. Sinemaseverleri, muhteşem bir korku bekliyor.

Sinema dünyasında birçok uyarlama eser bulunuyor. Bu eserler arasında girecek olan Monkey, şimdiden korkuseverlerin dikkatini çekti. Daha önceden de birçok eseri uyarlanan Stephen King, sinema tarihine birçok iyi eser bıraktı.

Stephen King’in 1985 yılında yayımlanan Sis kitabındaki Maymun adlı öyküsünden uyarlanan The Monkey filminin fragmanı yayınlandı. 28 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’de vizyona girecek olan film, eline geçtiği her kişiye dehşet ve ölüm getiren oyuncak maymun ile yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşlerin masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için verdiği mücadeleyi takip ediyor.

The Monkey filminin başrollerini Theo James ve Elijah Wood paylaşıyor. Yapımcıları arasında James Wan’ın da yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Tatiana Maslany, Laura Mennell, Christian Convery, Laura Mennell ve Sarah Levy gibi isimler bulunuyor.

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