Moto G73 5G ve Moto G53 5G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Motorola bugün birbirinden farklı telefonları satışa sundu. Küresel pazarda yer bulan bu telefonlar birbirlerinden farklı olsalar da özünde aynı çatıda birleşiyorlar. Biz bu yazımızda Moto G73 5G ve Moto G53 5G‘yi ele alacağız. Bu modeller serinin daha üst modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bugün piyasaya çıkan diğer modellere de göz atmak isterseniz önceki yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Moto G73 5G

Moto G73 5G’den başlarsak, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç ekrana sahip. Ekranın ortaya hizalanmış bir deliği ve altta kalın bir çene kısmı var. Cihaz, Dolby Atmos tarafından ayarlanan stereo hoparlörle donatılmış. Güç düğmesine gömülü, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı var.

Kamera cephesinde, Moto G73 5G‘nin arka panelinde 8MP ultra geniş açılı lensle eşleştirilmiş 50MP ana sensörü barındıran kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. 16MP ön kameraya sahip.

Moto G73 5G, MediaTek Dimensity 930 işlemci ile donatılmış. 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş. Cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile geliyor. Akıllı telefon, yazılım açısından en yeni Android 13’ün temiz kullanıcı arayüzünde çalışıyor.

Moto G53 5G

Moto G53 5G ise G73 5G ile aynı ekrana, pil kapasitesine ve şarj hızına sahip. Cihazdaki 50MP ana kamera, 2MP makro lens ile birleştirilmiş ve 8MP selfie kamerası da var. Dahili olarak, Moto G53 G bir Snapdragon 480+ işlemci deseği taşıyor ve 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama seçenekler ise 64 GB ve 128 GB.

Fiyatlar

Motorola G73 5G’nin fiyatı 299 Euro’dan başlarken, G53 5G, 249 Euro’luk bir başlangıç ​​fiyat etiketi taşıyor. G73, Gece Mavisi ve Parlak Beyaz renklerde sunulurken, G53 Soluk Pembe, Mürekkep Mavisi ve Kutup Gümüşü renklerinde sunuluyor. Her iki akıllı telefon da bugün Avrupa’ya ulaşacak ve önümüzdeki haftalarda Latin Amerika ve Asya’daki belirli pazarlarda da piyasaya çıkmış olacak.