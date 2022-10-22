Motor Taşıt Vergisi (MTV) İçin Büyük Zam Yolda!

Bugün basında yer alan haberlere göre, 2023 yılı beraber Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) için büyük bir zam gelebilir.

Ulaşımın temel yapısını oluşturan otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi araçlara her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıt Vergisi ödeniyor. Bugünkü haberlere bakılacak olursa 2023 yılında bu oranın %60 ila %70 arasında olacağa benziyor.

Hem iş dünyasından hem de birçok profesöre göre, 2023 yılında en büyük zam olacak vergilerin başında MTV yer alıyor. Her ne kadar hepsi varsayım olsa da, nihai olarak 2023 yılında bir zam bizleri bekliyor olacak.

Son 5 yıla baktığımız zaman ortama olarak %15 oranında bir MTV zammı bizleri karşıladı ancak 2023 yılıyla beraber bu oranın biraz daha artacağı tahmin ediliyor. Şu an için profesörlerin yaptığı çalışmalara göre, 2023 yılında tüm tüketicileri %64,25 oranında bir MTV zammı bekliyor.

2023 sayılı zamanlar kala birçok tüketici yeni araç almanın hayalini kuruyor. Son olarak düzenlenen sıfır araç satış düzenlemesinden sonra araç fiyatlarının düşmeni bekleniyordu. Ancak MTV ile beraber araç fiyatlarının eskisinden daha pahalı olacağı tahmin ediliyor.

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