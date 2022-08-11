Motorola Razr 2022, geliştirilmiş 6.7” katlanabilir OLED ile geliyor

Bekleyiş sona erdi, Motorola nihayet Moto Razr 2022‘yi piyasaya sürdü ve telefondan beklediğimiz her şey oldu. Yeni katlanabilir, imza niteliğindeki kapaklı tasarımı koruyor ve geliştirilmiş bir ekran, çift kamera ve bir amiral gemisi yonga seti ile geliyor.

Ekranın önceki modelle aynı olan 6.7” boyutunda, ancak benzerliklerin bittiği yer burası. Yeni OLED panel, katlandığında tamamen kapanması için armut şeklinde bükülen daha iyi bir menteşeye sahip, HDR10+ destekliyor ve 144Hz yenileme hızıyla geliyor. Ayrıca Motorola, panelin altına sıkıştığı tuhaf çentiği düşürdü ve 32MP ön kamera için bir delik tasarımı tanıttı.8

Şimdi, buna bir özçekim lensi demek istemiyoruz çünkü özçekimler muhtemelen arkadaki çift kamera ve görünüşe göre değişmeyen harici 2,7 inç OLED ekranla birlikte çekilecek.

Ana kamera, 50MP, 1/1.55″ sensöre ve Edge 30 Pro ve S30 Pro‘da kullanılanla aynı OIS‘ye sahiptir. İkinci kamera, 121 derece FOV’a sahip 13MP ultra geniş açılı bir lensten oluşuyor.

Önceki iki Moto Razr telefonunda Snapdragon 7xx serisi yonga setleri vardı ancak son olarak Moto Razr 2022, amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile birlikte geliyor.

Diğer özellikler arasında RAW çekim desteği, bazı uygulamaları dış ekranda da çalışacak şekilde yeniden tasarlayan MyUI 4.0 arayüzü, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ve uygun DC karartma yer alıyor.

Moto Razr 2022, şirketin Çin web sitesinde yalnızca tek bir renkte ön sipariş için mevcut – Siyah. Fiyatlar 8/128 GB için yaklaşık 890 $, 8/256 GB için 965 $ ve 12/512 GB için 1,085 $ şeklindedir. Motorola’nın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağını bilmiyoruz.