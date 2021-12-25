Motorola Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Çalışmalarına Başladı

2021 senesi boyunca birçok akıllı telefon markası katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle Oppo ve Samsung firmalarının piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar birçok kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı. Motorola ise yeni katlanabilir akıllı telefon çalışmalarına başladı.

Özellikle akıllı telefon piyasasında kıyasıya bir mücadele devam ediyor. Amiral gemisi olan katlanabilir akıllı telefonlar sıkça piyasaya çıkmaya başladı. Motorola’da kendisini bu alanda geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Bilindiği üzere Motorola, 2019 yılında yaptığı çalışmalar ile ilk katlanabilir akıllı telefon çalışmalarının başını çekmişti. Motorola, 2019 yılında çalışmalara başladığı işi artık neticeye getirmeyi planlıyor.

Motorola’nın yeni katlanabilir akıllı telefonu olan Razr, 2019 yılına oranla çok daha gelişmiş bir şekilde vitrinde yerini alacağa benziyor. Özellikle kullanıcı arayüzü konusunda Motorola, iddialı bir tasarım yapmayı planlıyor. İlk olarak Çin piyasasında yer alacak Razr hakkında çok fazla haber bulunmuyor.

Motorola ve Lenovo şirketleri, katlanabilir akıllı telefon üreticisi olan diğer rakiplerinden çok daha iyi bir ürün geliştirmek zorunda gibi duruyor. Özellikle Oppo’nun muazzam bir giriş yapacağı 2022 yılında, birçok teknoloji yeniliği bizleri bekliyor.

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