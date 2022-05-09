MSI 2022 Grupları Belli Oldu!

League of Legends için muhteşem bir 2022 ilk yarısını geride bıraktık. İlk yarının sona ermesiyle beraber MSI 2022 heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Riot Games’in sevilen oyunu League of Legends, yeni sezonu ile beraber heyecanı yeniden tavan yapmıştı. Hem ülkemizde hem de dünya çapında sürpriz sonuçların alındığı Kış Mevsimi’nde şampiyon takımlar kozlarını paylaşmak için MSI 2022 etkinliklerinde buluşuyor.

Ülkemizin League of Legends ligi olan Şampiyonluk Ligi’nde zirve koltuğunda oturan fastPay Wildcats, Büyük Final’de Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek MSI biletini kapmıştı.

MSI 2022’de temsilcimiz fastPay Wildcats’in yer aldığı grup şu şekilde;

PSG Talon

RED Canids

Royal Never Give Up

fastPay Wildcats

fastPay Wildcats’in yer aldığı MSI 2022 B grubunda karşılaşmalar 10 Mayıs ile başlayacak. fastPay Wildcats’in B grubunda oynayacağı karşılaşmalar şu şekilde;

IW vs. RNG 10 Mayıs/Salı 15:00

RED vs. IW 11 Mayıs/Çarşamba 15:00

IW vs. PSG Talon 12 Mayıs/Perşembe 13:00

IW vs. RNG 13 Mayıs/Cuma 10:00

IW PSG Talon 13 Mayıs/Cuma 11:00

RED vs. IW 13 Mayıs/Cuma 13:00

10 Mayıs tarihi ile başlayacak MSI 2022 grup aşamasında, grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura adını yazdıracak. MSI 2022 etkinliğinde 250.000 dolar ödül havuzu yer alıyor. Karşılaşmaları LoLespor’un Twitch ve YouTube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

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