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Murat Göğebakan Filminden Fragman Yayınlandı!

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi 8 Aralık 2023 tarihi ile vizyonda yerini alacak. Sanatçının hayranları ve sinemaseverler salonları dolduracağa benziyor.

İbrahim Özbek

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Ülkemizin unutulmaz müzisyenlerinden Murat Göğebakan’ın hayatını anlatacak olan biyografik Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminden fragman yayınlandı.

Son yıllarda ülkemizde oldukça fazla biyografik yapıda film çekiliyor. Özellikle Müslüm ile başlayan bu akım daha birçok film ile zirve yaptı. Her geçen gün biyografik tarza filmlere yenisi ekleniyor. Yakın zamanda vizyona girecek olan Kalbim Yaralı filmi de bunlardan birisi olacak.

Sanatçı Göğebakan’ın birçok engeli aşarak müzik kariyerinde ilerledikten sonra özel hayatında yaşadığı bir ihanetle yüzleşmesini konu edinen filmde, Burak Sevinç’e Tuvana Türkay, Hande Soral, Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç gibi isimler eşlik ediyor.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi 8 Aralık 2023 tarihi ile vizyonda yerini alacak. Sanatçının hayranları ve sinemaseverler salonları dolduracağa benziyor.

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Yeni HLTV Sıralamasında Eternal Fire Rekor Kırdı
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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