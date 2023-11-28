Murat Göğebakan Filminden Fragman Yayınlandı!

Ülkemizin unutulmaz müzisyenlerinden Murat Göğebakan’ın hayatını anlatacak olan biyografik Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminden fragman yayınlandı.

Son yıllarda ülkemizde oldukça fazla biyografik yapıda film çekiliyor. Özellikle Müslüm ile başlayan bu akım daha birçok film ile zirve yaptı. Her geçen gün biyografik tarza filmlere yenisi ekleniyor. Yakın zamanda vizyona girecek olan Kalbim Yaralı filmi de bunlardan birisi olacak.

Sanatçı Göğebakan’ın birçok engeli aşarak müzik kariyerinde ilerledikten sonra özel hayatında yaşadığı bir ihanetle yüzleşmesini konu edinen filmde, Burak Sevinç’e Tuvana Türkay, Hande Soral, Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç gibi isimler eşlik ediyor.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi 8 Aralık 2023 tarihi ile vizyonda yerini alacak. Sanatçının hayranları ve sinemaseverler salonları dolduracağa benziyor.

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