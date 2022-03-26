Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Animeler

Her yıl tüm dünyada üretilen ve yayınlanan çok sayıda animasyon var. Japonya kökenli bir Japonca terim olan anime ülkemizde de son derece popüler. Farklı dünyalara aralanan kapıları bizlerle buluşturan animeleri listeledik. İşte mutlaka izlemeniz gereken animeler…

Ayrıca bkz: En İyi Webtoon – Manga Siteleri 2022

Hunter x Hunter

Hunter x Hunter, özel bir ayrıcalık olan avcılık mesleğinin etrafında şekilllenen bir evrende geçiyor. Bu dünyada avcı kimliği kazanmış herkes hemen hemen her konuda uzmanlaşmıştır. Ve dünyanın her yerinde inanılmaz bir ayrıcalığa sahiplerdir. Fakat Avcı olmak o kadar kolay değildir ve avcı olmak isteyenler acımasız bir sınava girmek zorundadır. Baş karakterimiz Gon Freecss ise hakkında sadece avcı olduğunu bildiği babasını bulmak için kendi de avcı olmaya karar vererek sınava katılır.

Attack On Titan

Birkaç yüzyıl önce, insanlar devler tarafından neredeyse tamamen yok edilmiştir. Devler uzundur, zekaları yoktur, insanları yerler ve en kötüsü de bunu karınlarını doyurmak için değil de zevk için yaparlar. Küçük bir grup insan, en büyük devlerden bile uzun olan yüksek duvarlarla çevrelenmiş bir şehire kendilerini kapatarak kurtulmuşlardır. Günümüze gelindiğinde şehirde 100 yıldır hiç dev görülmemiştir. Genç delikanlı Eren ve üvey kız kardeşi Mikasa, büyük bir dev tarafından şehrin duvarlarının yıkılışına tanık olurlar. Devler şehre akın etmeye başlar ve iki çocuk da annelerinin canlı canlı yiyilişini korku içinde seyrederler. Eren her bir devi öldürüp tüm insanlığın intikamını alacağına yemin eder.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop, güneş sisteminin en azılı suçlularını yakalamaya çalışan kelle avcılarının maceralarını konu ediyor. Kelle avcısı bir grup, galaksinin en tehlikeli suçlularının peşine düşer. Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine ve Radical Ed’den oluşan ekip, güneş sisteminin en azılı suçlularını yakalamaya çalışmaktadır. Kelle avcıları, yeterli miktarda bir bedel karşılığında dünyayı kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Steins; Gate

Zamanda yolculuk temasını ele alan animasyon Steins;Gate, üniversite öğrencisi bir genç ve arkadaşlarının, kötücül bir organizasyonu durdurmak için verdikleri savaşı ve zamanda yaptıkları yolculuğu takip ediyor. Japonya menşeili dizi, senarist Jukki Hanada’nın imzasıyla ekrana taşındı.

Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal

İnsanlığın vahşeti ölüm korkusunu aştığında, dürüstçe yaşamaya çalışanlar için umut yoktur artık. Kendisini öldürmeye kalkışan haydutların ölümüne tanıklık eden Shinta’ya, kurtarıcısı tarafından Kenshin adı koyulur. Himura Kenshin’in kaderinde kılıç ustası olmak vardır. İleride adı Hitokiri Battousai olarak anılacak Kenshin, ülkenin kaderi yapacaklarına bağlıyken, adalet ve yozlaşma arasında gidip gelir.

Berserk

Şimdiye kadarki en başarılı seinen manga serilerinden biri olan Berserk, Orta çağdan kalma Avrupa’dan ilham alan karanlık bir fantezi dünyasında geçer. Hikâye, öksüz, paralı asker Guts’ın hayatını ve Şahin Takımı (鷹の団 Taka no Dan) adlı paralı asker grubunun lideri Griffith ile ilişkisi etrafında döner.

Death Note

Lise son sınıf öğrencisi olan Yagami Light, üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Yetenekli ve zeki bir öğrenci olan Yagami, hayattan hiç zevk almamaktadır. Sıkıcı bulduğu yaşantısı üzerinde “Death Note” yazan bir defter bulmasıyla bambaşka bir hal alır. Defteri incelemeye başlayan Yagami, deftere ismi yazılan insanların öleceğini öğrenir. Yazılanların doğruluğunu öğrenmeye çalışan Yagami, haberlerde izlediği anaokulundaki öğrencileri rehin alan adamın ismini deftere yazar ve kısa bir süre sonra adam ölür. Yaşananlar karşısında şok alan Yagami, defter sayesinde kendi ideal dünyasını yaratmak için suçluların peşine düşer.

Legend of the Galactic Heroes

Animenin konu örgüsünü oluşturan hikayenin asıl kahramanları uzun savaş serüveninin 700 lü yılların sonunda ortaya çıkan (İmparatorluk yılı 486 uzay yılı 795) Galaksi İmparatorluğundan Reinhard Von Lohengarmm ile Özgür Gezegenler Federasyonundan Yang Wenli adında taktik üzerine bir dahi ve stratejik savaş yeteneklerine sahip olan iki insanın kaderi ve onları bulundukları konuma getiren olaylar ve sebepleri işleniyor.

Monster

Dr.Tenma, Almanya’da oldukça iyi bir konuma gelmiş, ünlü ve yetenekli bir beyin cerrahıdır. Daha öncelikli bir hasta yüzünden eşini kaybetmiş bir kadının, kocasının ardından ağlamasını gördükten sonra bundan sonra hiç bir hastasına sosyal statüsüne göre öncelik tanımayacağına dair kendi kendine karar verir. Bu kararından sonra, kafasından vurulmuş bir çocuğu, belediye başkanına tercih eder. Bu kararı ona hastanedeki pozisyonuna, kariyerine, geleceğine ve nişanlısına mal olur. Tedavi ettiği çocuk bir süre sonra ortadan kaybolur. Bunu izleyen günlerde hastane müdürü ve Dr. Tenma’yı suçlayan bir kaç doktor öldürülür. Tenma, eski pozisyonuna getirilir; ama bu, onu cinayetlerdeki bir numaralı şüpheli yapmaya yeter.

Demon Slayer

Tanjiro ve arkadaşları, Mugen Trenindeki görevlerini tamamlamışlardır. Bu sırada Ses Hashira’sı Tengen Uzui’nin kadın ninja ajanları bir iblis hakkında bilgi topladıkları Yoshiwara eğlence bölgesinde aniden ortadan kaybolmuşlardır. Onları bulabilmek ve bilgi toplamak için Tengen Uzui yanına eşlik edecek kadın ajan aramaktadır. Tanjiro, Zenitsu ve İnosuke bu göreve gönüllü olarak katılırlar ancak kadın kılığına girmek zorunda kalırlar.

Usagi Drop

Uzun zaman sonra, cenaze için dedesinin evine giden, 30 yaşındaki bekar Daikichi, dedesinin genç bir kadından evlilik dışı bir çocuğu olduğunu öğrenir. Ailenin geri kalanı bu durum yüzünden zaten şoktadır ve aynı zamanda utanmaktadırlar. Hiçbiri, annesi kayıp olan ve yetim kalmış bu sessiz çocuğu, yani Rin’i evinde istememektedir. Bu durum karşısında birden parlayan Daikichi ise, ani bir kararla ona bakmayı kabullenir. Fakat, kendisi fazla gelişmiş ergen olan Daikichi, Rin’in içe kapanıklığına bir son verecek midir?

Vinland Saga

Binlerce yıldır Vikingler, şiddet yanlısı en güçlü soylardan biri olarak kendilerine ad yapmışlardır. Vikinglerin en iyi savaşçılarından birinin oğlu olan Thorfinn, derinden beslediği intikam arzusunu yerine getirmek için yeteneklerini geliştireceği savaş alanlarında çocukluğunu geçirir.

My Hero Academia

Midoriya’nın arkadaşları tarafından zorbalığa uğradıktan sonra kimsenin eşit olmadığını anlamasına ve süper güçleri olan bir kahraman olmak uğruna verdiği mücadeleleri konu alıyor. Efsanevi kahraman All-Might gibi biri olma hayaline giden yolda Izuku, ülkenin en iyi Kahraman Okulu olan Yueikoya’ya katılır.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

Yıl MS. 2049. Motoko Kusanagi, 9. Şubeden ayrılalı iki sene olmuştur. Togusa, personel sayısı dikkat çekici boyutta artan takımın yeni lideridir. Genişletilmiş yeni 9. Şube bir dizi karmaşık olayla karşı karşıya kalır ve araştırmalar tüm olayların arkasında Kuklacı adında bir hackerın olduğunu ortaya çıkarır. Bu esnada, dosyayı farklı bir yönde takip eden Batou Motoko ile karşılaşır. Motoko “Solid State Society’den uzak dur” dedikten sonra uzaklaşır. Batou’nun içine Kuklacının Motoko olabileceğine dair bir şüphe düşer.

One Punch Man

Bu seri cansız duruşu, kel kafası ve de hiç de etkileyici olmayıp her tarafından sıradanlık fışkıran Saitama adındaki genç hakkında. Ne var ki sıradan görünüşünün altında sıradan problemler yatmamakta. İşin aslında kendine zorlu rakipler arayan süper bir kahraman o! Asıl sorun işte burada ortaya çıkıyor. Ne zaman umut vadedebilecek bir rakip ortaya çıksa tek yumrukla amele sümüğü gibi yere yapıştırıyor. Acaba Saitama sonunda kendisine meydan okuyabilecek kötü birisini bulabilecek midir?

Code Geass

10 Ağustos 2010’da, Britanya imparatorluğu Japonya’ya savaş açar. Japonya, Britanya İmparatorluğu’nun en yeni silahı olan “Knightmare Frame”e karşı hiçbir şey yapamaz ve istila edilir. Japonya’nın adı “Alan 11” olarak değiştirilir ve vatandaşlarına da “11’ler” adı verilir. Japonya’da yaşayan Britanyalı Lelouch, Britanya’yı yok edeceğine yemin eder.

One Piece

İlk animesi 1997 yılında çıkan ve günümüze kadar devam eden kült animelerden biridir. Korsanlar kralı olmak için 17 yaşında tekneyle denize açılan ve kendine yoldaş arayan Monkey D. Luffy’nin maceralarını anlatır. 20 yıl önce idam edilen korsanlar kralı Gold Roger’ın “En büyük hazinemi orada bıraktım. Arayın!” sözleriyle dünyayı ayağa kaldırması ve herkesin denize açılmasını sağlaması bu hikâyenin temelini oluşturur. Şeytan meyvesi ismi verilen meyveyi yiyerek lastik adam özelliğini kazanan Luffy, kendisi gibi şeytan meyvesi yemiş pek çok korsanla karşılaşır ve kendini gün geçtikçe daha güçlü biri haline getirir.

Jujutsu Kaisen

İnsanların hissettiği olumsuz duygular günlük hayatımızda gizlenen lanetlere dönüşür. Lanetler tüm dünyaya yayılır; insanları korkunç bir talihsizliğe, hatta ölüme götürebilir. Dahası, lanetler yalnızca başka bir lanetle defedilebilir. Itadori Yuji sıradan bir lise hayatı yaşamakla birlikte çok büyük bir fiziksel güce sahiptir. Bir gün, lanetlerce saldırıya uğrayan bir arkadaşını kurtarmak için İki Yüzlü Hayalet’in parmağını yer ve laneti kendi ruhuna alır. Artık İki Yüzlü Hayalet ile aynı bedeni paylaşmaktadır. Büyücülerin en güçlüsü olan Gojo Satoru’nun yönlendirmesiyle, lanetlerle savaşan bir organizasyon olan Tokyo Büyükşehir Teknik Büyücülük Lisesi’ne kabul edilir. Böylece, bir laneti def etmek için lanete dönüşen çocuğun kahramanlık masalı; asla geri dönemeyeceği hayatı başlar.

Dragon Ball’ın “Z” serisinde Son Goku büyümüş, Chi-Chi ile evlenmiş ve Son Gohan adında bir çocukları olmuştur. Son Goku 24 yaşına girmiştir. Oğlu Son Gohan ise 4 yaşındadır.Ana karakterimiz, İlk seride de olduğu gibi Son Gokudur. Chi-Chi, Gohan’ı büyüyüp bir bilim adamı olması için 4 yaşında ders çalıştırmaya başlatmıştır. Bu yüzden başlarda Goku, oğluna dövüş sanatlarını öğretememiştir.Bu seride Goku geçmisini ve kim olduğunu da öğrenecektir.

Haikyuu

Bir şans etkinliği Shouyou Hinata’nın voleybol aşkını tetikler. Takımında hiç oyuncu yoktur ama bir şekilde gayret ederek “Kortun Kralı” olarak bilinen, süper star, Tobio Kageyama tarafından ezildikleri ilk ve son Orta okullar ligi maçına çıkmayı başarırlar. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hinata, nefret ettiği ezeli rakibi Kagayema’yla karşı karşıya gelmek için Karasuno Lisesi’nin voleybol takımına kaydolur. Tek amacı intikam almaktır.