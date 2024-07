Ana Sayfa » Oyun Need for Speed Underground RTX Remix Versiyonu Çıktı Oyun Need for Speed Underground RTX Remix Versiyonu Çıktı Emine Emre 5 Görüntüleme

Bir Electronic Arts oyunu olan ve 2003 yılında oyuncuyla buluşan Need for Speed Underground RTX Remix versiyonu çıktı. En sevilen yarış oyunlarından biri olarak bilinen Need for Speed Underground remake versiyonu aslında uzun zamandır severleri tarafından bekleniyor. Need for Speed Underground Remake’i ne zaman gelir bilinmiyor ancak RTX Remix modu muhteşem özellikleri ile geldi.

Need for Speed Underground RTX Remix Versiyonu Çıktı

EA Black Box’ın geliştirdiği Need for Speed Underground oyunu 2003 yılında piyasaya sunulmuş ve oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri haline gelmişti. 15 milyonu aşkın kopyayla muhteşem bir başarı yakalayan oyun, şimdi ise yapay zeka teknolojisi ile harikalar yaratılabilen Nvidia RTX Remix’i ile yenilenerek muhteşem bir şekilde oyun severlere sunuldu.

NFS Underground RTX Remix versiyonu yapım çalışmalarına, kod adı alessandro893 olan bir mod oluşturucu 2024 yılının ilk aylarında başlamıştı. Şimdi ise oyunun yeni modu yayınlandı. RTX Remix modunda hala geliştirilmesi gereken detaylar bulunuyor ancak bu haliyle bile oldukça başarılı bir versiyon olmuş diyebiliriz.

Nvidia RTX Remix teknolojisi oyunlara modern işleme ve tam ışın izleme teknolojilerinin entegre edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra RTX Remix oyunlara gelişmiş aydınlatma, derinlik ve farklı efektlerin eklenmesine imkan tanıyor. DLSS yükseltme, Frame Generation ve Ray Reconstruction destekleri bulunan Nvidia’nın söz konusu teknolojisi bu yetenekleri ile görüntü ve performans iyileştirmesi yapabiliyor.

RTX Remix AI Teknolojisi ile Harikalar Yaratıyor

Nvidia’nın RTX Remix teknolojisi ile oluşturulan Need for Speed Underground v0.1 sürümü yayınlandı. Söz konusu mod üzerinde çalışmalar hala sürüyor ancak bu haliyle bile oyunda performans artışının yanı sıra farklı yenilikler de sunuyor. NFS Underground RTX Remix versiyonunda yol ve duvarlar eklenen PBR dokusu ile daha gerçekçi bir hal almış durumda.

Bunların yanı sıra oyuna 2500’ü aşkın ışık eklenmiş ve yansıma, gölge ve ışın izleme gibi unsurlar da RTX Remix moduna entegre edilmiş durumda. RTX Remix’te bulunan AI teknolojisi sayesinde oyunun dokusu yükseltilmiş. Bununla birlikte bazı dokular ise yeni eklenmiş ki bu yeni doku ekleme işlemi de Stable Diffusion ile yapılmış durumda. Need for Speed Underground RTX Remix ile yapılmış etkileyici modunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Nvidia imzalı RTX Remix teknolojisi hakkında kısa bir zaman önce yapılan açıklamada Nvidia platformun açık kaynak kodlu olacağını ve 20 bini aşkın mod oluşturucuya sunulacağını deklare etmişti. RTX Runtime SDK ve RTX Remix Toolkit platformlarının açık kaynak kodlu olmaları, mod oluşturucularını platform üzerinde daha etkin hale getirdi.

Açık kaynak kodlu teknolojilerden RTX Remix Toolkit’in 20 bini aşkın mod oluşturucusu tarafından kullanıldı. Bununla birlikte 130’u aşkın da RTX Remaster geliştirildi. Platformların açık kaynak olması, bu teknolojiyi kullanan mod oluşturucu sayısının artmasını sağlayacaktır.