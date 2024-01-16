Netflix Abonelik Ücretine Zam Geldi!

2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40'ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Dünyanın en çok izlenen dizi ve film platformu Netflix, ülkemizdeki abonelik fiyatlarına zam uyguladığını açıkladı. Netflix, ülkemizdeki abonelik fiyatlarına yaklaşık %30 zam uyguladı.

Pandemi ile beraber hayatımıza yer edinen Netflix, dünya ve ülkemizdeki kullanıcı sayılarını artırmaya devam ediyor. Dünya üzerinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı abonelik fiyatlarını artıran firmalar arasına Netflix’te katıldı. 2024 yılı için Netflix’te yeni fiyatlar geçerli olacak.

2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40’ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 2024 yılı için Netflix pakete göre değişmekle beraber, fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı.

Netflix yeni abonelik ücretleri şu şekilde;

Temel paket: 119.99 TL

Standart paket: 176.99 TL

Özel paket: 229.99 TL

Birçok Netflix kullanıcısı içeriklerin kaliteli olmadığını ve fiyatların aşırı yükseldiğini dile getirdi. İlerleyen günlerde abonelik fiyatlarına gelen zammın neler doğuracağını beraber göreceğiz.

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