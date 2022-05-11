Netflix Bu Yıl Şifre Paylaşım Ücreti Alacak

Dünyanın önde gelen medya akış platformlarından biri olan Netflix, uzun süredir hizmetinin reklam içermeyeceğini söylemişti. Ancak şirketin yakın zamanda; daha ucuz bir reklam destekli plan sunacağını söylemesiyle bu durum değişmek üzere.

Yeni planın önümüzdeki bir veya iki yıl içinde kullanıma çıkacağı söylense de; şirketin bunu daha erken sunmayı planladığını söyleyebiliriz. Yeni bilgilere göre, reklam destekli planın bu yıl içinde yayınlanacağı söyleniyor.

The New York Times’ta yer alan rapora göre; şirketin yöneticileri, daha ucuz reklam destekli planın bu yılın son çeyreğinde kullanıma sunulacağını söylediler. Aynı zaman diliminde şirket, aynı adreste ikamet etmeyen diğer kişilerle Netflix hesaplarının şifresini paylaşan aboneler için ek ücretler de getirecek.

Notta, Apple TV+ dışındaki her büyük akış platformunun; Hulu, HBO Max, Peacock ve diğerleri dahil olmak üzere reklamlarla düşük maliyetli bir plan sunduğu belirtildi.

Şirket kısa süre önce Netflix abonesi olan 222 milyondan fazla hane olduğunu açıkladı; ancak aynı zamanda yaklaşık 100 milyon hanenin hizmeti başka birinin hesabıyla kullandığını iddia etti.

Netflix CFO’su Greg Peters, şirketin şifre paylaşımını kapatmaya çalışmadığını, ancak kullanıcılardan hesapları paylaşmak için biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğini söyledi.

Netflix için bu yeni gelişmeler, abone sayılarının ilk kez düşmesinden sonra geldi. Şirket, son çeyrekte, esas olarak Rusya’daki işinin kapanması nedeniyle 200.000 üye kaybettiğini bildirdi. Ayrıca bu çeyrekte iki milyon kullanıcı daha kaybetmeyi bekliyor.