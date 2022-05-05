Netflix, Oyun Kütüphanesine Bir Oyun Daha Ekledi!

Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix, geçtiğimiz dönemlerde oyun dünyasına girdiğini açıklamıştı. Netflix, oyun dünyasında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda kütüphanesine RPG temalı oyun olan Relic Hunters: Rebels oyununu da ekledi.

Özellikle oyun dünyası espor sektörünün gelişmesiyle beraber daha iyi bir pazar haline geldi. Birçok büyük firma oyun sektöründe yerini almaya çalışıyor. Bu büyük firmalardan birisi de, dizi ve film dünyasından tanıdığımız Netflix oldu. Netflix, geçtiğimiz aylarda birçok oyun stüdyosunu bünyesi altına aldı. Netflix, kısa süre önce yaptığı açıklamada oyun kütüphanesine RPG temalı Relic Hunters: Rebels’in eklendiğini duyurdu. 3 Mayıs’ta abonelerin beğenisine sunacak.

Bu yeni oyunla beraber Netflix’in oyun kütüphanesi daha da genişlemiş oldu. Ayrıca Netflix, bu yılın sonuna kadar 30 yeni oyunu daha kütüphanesine eklemeyi planlıyor. Şu an içerisinde 18 oyun bulunan Netflix, planlarını gerçekleştirirse neredeyse 50 oyunu kütüphanesinde barındıracak.

Netflix’in oyun kütüphanesinde bulunan oyunlar şu şekilde;

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

This is a True Story

Wonderputt Forever

Relic Hunters: Rebels

Özellikle oyun dünyasının hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyümesiyle birçok firma yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırdı. Netflix’de bunların başında geliyor. Eğer planları doğrultusunda gerçekleşirse istedikleri, 2022 yılının sonunda oldukça geniş bir oyun kütüphanesine sahip olacak. Netflix’in oyun havuzu oldukça iyi bir şekilde genişlerken, oyuncu sayısının artması için yakın zamanda projeler başlatması bekleniyor.

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