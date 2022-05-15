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Netflix, Canlı Yayın Özelliği Üzerinde Çalışıyor!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, canlı yayın özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

İbrahim Özbek

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Netflix - Cepkolik

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, canlı yayın özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

Pandemi ile beraber iyice hayatımıza giren, hem ülkemizde hem de dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, sürekli yeni güncellemeler yapmaya gayret ediyor. En son olarak şifre paylaşma ile ilgili düzenleme yapan Netflix, biraz da kullanıcıların seyir zevkini yükseltecek güncelleme yapma çalışmasına girdi.

Disney Plus’ın son hamleleri ve Amazon Prime’ın hızlı yükselişi Netflix’in yara almasına neden olmuştu. Bu durumdan bir an önce kurtulmak isteyen Netflix, yeni özellik geliştirme çabasına girdi. En son sızıntı haberleri bizlere gösteriyor ki, Netflix kısa bir süre sonra canlı yayın özelliğini duyuracak.

netflix mobil özelliği

Netflix, canlı yayın özelliğiyle stand-up ve televizyon programı gibi projeler yayınlamak istiyor. Aynı zamanda ek olarak Netflix’in yayınlanacak programlar için bir de canlı oylama sistemi getirmesi de ortaya çıkan iddialar arasında yer alıyor.

Netflix’in getirmeyi planladığı canlı yayın özelliği sadece Netflix bünyesinde değil, kısa zaman içerisinde hem Amazon Prime hem de Disney Plus tarafından kullanılacağa benziyor. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde bizleri muhteşem bir platform savaşları bekliyor. Tabii ki bu savaşlardan en çok seyirciler karlı çıkacağa benziyor.

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