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Netflix Fiyatları Yarı Yarıya Düşüyor!

Günümüzün ve dünyanın en popüler dijital platformu olan Netflix son zamanlarda ülkemizde ve dünya genelinde fiyatlarına zam uygulamıştı.

Mustafa

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Netflix Fiyatları Yarı Yarıya Düşüyor

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Günümüzün ve dünyanın en popüler dijital platformu olan Netflix son zamanlarda ülkemizde ve dünya genelinde fiyatlarına zam uygulamıştı. Özellikle yaptığı zam ülkemizde oldukça tepki görmüştü. Ve alınan bilgilere göre Netflix fiyatları yarı yarıya düşüyor!

Son zamanlarda Netflix ve Disney Plus mükemmel bir yarış içine girmiş durumda Disney Plus Netflix’e göre daha ucuz bir abonelik ücreti isterken Netflix neredeyse 2 katı bir fiyat istemekte. Zaten bildiğiniz gibi Disney abone sayısında Netflix’i geçti.

Daha sonra New York Times tarafından yayınlanan bir habere göre bildiğiniz gibi Netflix, bu yılın sonunda reklamlı abonelik hizmetini başlatmak istiyor. Bunun en büyük sebeplerinden ise 10 yıllık tarihinde ilk kez abone sayısında artış yerine bir düşüş yaşanmış olmaları

netflix disney plus

Reklamlı abonelik hizmetine tek Netflix geçmiyor Disney Plus’ta aynı şekilde reklamı abonelik hizmetine geçeceğini açıkladı.

Son olarak Netflix fiyatlarında ne kadar düşüşe geçecek tam bir fiyat belirlenmedi ama alınan bilgilere göre. Netflix tarafından başlatılacak reklamlı abonelik fiyatı 7 ila 9 dolar arasında olması planlanıyor. Bu da giriş seviyesi olan Temel paket için istenilen 15 doların yarısına denk geliyor. Ülkemizde de tahminen 20 TL seviyesinde olacağı tahminler arasında.

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