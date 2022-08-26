Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Eylül 2022)

Netflix, 2022’nin Eylül ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yazı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix, bu ay da harika şovlara imza etmek için kolları sıvadı. Nitekim Fatih Terim’in yeni belgeseli “Terim”, Aşığım Kardeşim, İntikam Kankam, Fear ve Aşıklar Bayramı gibi yepyeni içerikler de bizi bekliyor. Üstelik Winx Efsanesi: Kader’in merakla beklenen ikinci sezonu da Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Harika aşk filmleri de cabası…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

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Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Altın Kafes (31 Ağustos)

Azimli bir genç kadın, karizmatik patronuyla sıra dışı bir anlaşma yapar. Şüpheler içini kemirmeye başladığında geri adım atmak için çok geç kalmış olabilir.

Bir Uğradım (31 Ağustos)

Seçkin kişilerin evlerini hedef alan bir grafiti sanatçısının, gizli bir bodrum katında saklı karanlık sırrı ortaya çıkarması, sevdiği kişilerin hayatını tehlikeye atar.

Fear (1 Eylül)

16 yaşındaki “iyi bir kız” en iyi arkadaşıyla bir partiye gider ve yolun yanlış tarafından yakışıklı, esrarengiz bir adamla tanışır.

The Barbie Diaries (1 Eylül)

Barbie ikinci yılına başlar ve dileklerini yerine getiren özel bir günlük aldığında her şey değişir.

Barbie In A Mermaid Tale (1 Eylül)

Sörf şampiyonu Merliah, aslında bir kızın vücudunda bir deniz kızı olduğunu keşfeder. Bir yunusun yardımıyla Merliah, Oceana Kraliçesi olan annesini kurtarmak zorundadır.

Barbie Mariposa and her Butterfly Fairy Friends (1 Eylül)

Mariposa, okumayı ve Flutterfield’deki evinin dışında kalan dünyayla ilgili hayaller kurmayı seven güzel bir kelebek peridir. Flutterfield’i kraliçe’nin parlak sihirli ışıkları korur. Ancak kraliçe kötü peri Henna tarafından zehirlenir ve sihirli ışıklar günden güne solmaya başlar.

Barbie Princess and Popstar (1 Eylül)

Barbie, asil olmaktansa şarkı söyleyip dans etmeyi tercih eden bir prenses rolünde. Ünlü bir pop yıldızı krallığı ziyaret ettiğinde yer değiştirmeye karar verirler.

Monster High: Boo York, Boo York (1 Eylül)

Şimdi sıra Boo York’a gitme vakti ! Çok acayip ve garip bir şehir olan Boo York ziyaretçilerini bekliyor. Cleo yanına çok yakın arkadaşlarını da alıp davetli olduğu bir galaya katılmak için yola çıkıyor. Ancak oraya gittiklerinde pek fazla eğlenemiyorlar.

Villada Aşk (1 Eylül)

Julie’nin hayallerindeki İtalya tatili, Verona’da kiraladığı villada sinir bozucu derecede çekici bir yabancının kaldığını öğrenmesiyle beklenmedik bir hâl alır.

Aşıklar Bayramı (2 Eylül)

Gezici bir müzisyen ve oğlu arasındaki beklenmedik bir buluşma, ikisi bir ozan festivaline doğru uzun bir yolculuğa çıkarken eski yaraları açar.

Ivy + Bean (2 Eylül)

Bean, büyü konusunda maharetli olduğunu öğrendiği komşusu Ivy ile birlik olur ve ikili, Bean’in ablasını sonsuza dek dans ettirecek bir büyü yapmak için kolları sıvar.

Ivy + Bean Gitmesi Gereken Hayalet (2 Eylül)

Soğuk, beyaz bir sis, tıngırdayan borular ve gider deliğinden gelen ürkütücü bir ses… Yoksa okul tuvaleti perili mi? Ivy ve Bean iş başında!

You’re Nothing Special (2 Eylül)

Büyükannesinin sihirli güçlerinin ona da geçtiğine dair dedikodular okulda yayılınca, Amaia’nın yeni taşındığı kasabadaki hayatı çok daha ilginç bir hâl alır.

Devil In Ohio (2 Eylül)

Gizemli bir tarikattan kaçan genç hastasını korumak isteyen bir psikiyatrist, kızı evine alır ve hem ailesini hem de kendi hayatını tehlikeye atar.

Aşığım Kardeşim 1. Sezon (2 Eylül)

Aşkı bulma umuduyla lüks bir villada bir araya gelen bekâr kardeşler, birbirlerinin ruh eşlerine kavuşmasına yardım ediyor ve 100.000 dolarlık ödülü kazanmaya çalışıyor.

Derin Tutkular (9 Eylül)

Etkileyici bir görselliğe sahip bu romantik dramada, olağanüstü yetenekli bir genç kadın, rekortmen nefes tutma eğitmeniyle derin ve yıkıcı bir aşk yaşar.

Son Parti (9 Eylül)

İkiz kız kardeşler Katre ve Birsu ile arkadaşları, sınavlardan önce son kez bir araya gelecekleri partiye hazırlanırken beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.

Yolun Bittiği Yer (9 Eylül)

Eşini kaybeden Brenda’nın ailesiyle birlikte yaptığı stresli yolculukta, bir cinayet ve nakit dolu kayıp bir çanta yüzünden başı belaya girince çocuklarını koruma mücadelesi verir.

Cobra Kai 5. Sezon (9 Eylül)

“Karate Kid” filmlerinin devamı niteliğindeki bu dizide, hayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra Johnny ile Daniel arasındaki rekabet yeniden kızışıyor.

Terim (15 Eylül)

Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Bir ömre tüm bu sıfatları sığdıran Fatih Terim’in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri bir de kendisinden dinleyin.

Winx Efsanesi: Kader 2. Sezon (16 Eylül)

Büyüleyici güçlerini kontrol etmeye kararlı bir grup genç, Alfea adlı sihirli bir yatılı okulda rekabet, aşk ve doğaüstü çalışmalarla başa çıkmaya çalışır.

Love Is Blind Karar Anından Sonra 2. Sezon (16 Eylül)

Bekâr erkek ve kadınların yüz yüze görüşmeden önce aşkı aradıkları ve nişanlandıkları bu sosyal deneyin sunuculuğunu Nick ve Vanessa Lachey üstleniyor.

İntikam Kankam (16 Eylül)

Lüks bir özel lisede tahttan indirilen bir kraliçe arı, birbirlerinin düşmanlarından intikam almak için mütevazı yeni bir öğrenciyle gizli bir anlaşma yapar.