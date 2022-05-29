Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Haziran 2022)

Netflix, 2022’nin altıncı ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yazı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix, bu ay da harika şovlara imza etmek için kolları sıvadı. Nitekim La Casa De Papel: Kore dizisinden tutun ki, God’s Favorite Idiot, Baby Fever, First Kill, Börü, Man vs Bee, Aşk ve Dondurma gibi yepyeni içerikler de bizi bekliyor. Üstelik Peaky Blinders’ın merakla beklenen yeni sezonu da Haziran ayında izleyicilerle buluşacak. Harika yaz filmleri de cabası…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

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Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Bambaşka Bir Yaz 1. Sezon (3 Haziran)

Okuldan atılıp Avustralya’ya sürgün giden New Yorklu asi bir genç kız, genç bir sörfçünün yakın çevresinde dalgalanmalar yaratır ve ardında bir karmaşa bırakır.

Floor is Lava 2. Sezon (3 Haziran)

Ekipler sandalyeler üzerinden sıçrayarak, perdelere asılarak ve avizelerde sallanarak lavla dolu odaları geçmek için yarışıyor.

Börü (3 Haziran)

Türkiye’nin dört bir yanında tehlikeli görevlere çıkan özel harekât polis birimi üyeleri, hem çatışmada hem evlerinde tehlike ve trajediyle yüzleşir.

İdeal Bir Anne 1. Sezon (3 Haziran)

Cinayet şüphelisi olan kızının masum olduğundan emin olan bir anne, dava ilerledikçe can sıkıcı gerçekler öğrenir ve kurbanla fail arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar.

The Angry Birds Movie 2 (4 Haziran)

Domuzlar iki tarafın yuvası için de tehdit oluşturan yeni ve zorlu bir düşman karşısında birlik olmak için Kuşlara ateşkes çağrısı yapar. Eski düşmanlar dost oluyor!

Hustle (8 Haziran)

Bir yetenek avcısı, İspanya’da yüksek potansiyelli bir oyuncu bulunca hem kendisinin hem de oyuncunun NBA’de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışır.

Baby Fever 1. Sezon (8 Haziran)

Bir kadın doğum uzmanı, sarhoşken eski sevgilisinin spermini kullanıp hamile kalınca bu hamileliği açıklamaya ve kaybettiği aşkını geri kazanmaya çalışır.

First Kill 1. Sezon (10 Haziran)

Biri vampir, diğeri vampir avcısı olan Juliette ve Calliope için âşık olmak çetrefilli bir iştir. Üstelik ikisi de ilk cinayetini işlemeye hazırdır.

Troller Dünya Turu (10 Haziran)

Dünya üzerinde müzik türleriyle uğraşan 6 troll kabilesi vardır. İki genç troll olan Poppy ve Branch ise kendilerinin hangi kabileden olduğunu bulmaya çalışmaktadırlar. Bu sırada Hard-rock’ın üyeleri olan Queen Bard ve babası King Trashin, Hard- Rock’ın dünyaya hakim olması için diğer müzik türlerini ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Kahramanlarımız Poppy ve Branch ise bu durumu engellemeye çalışacaklardır.

Peaky Blinders 6. Sezon (10 Haziran)

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

Intimacy 1. Sezon (10 Haziran)

Bir politikacının yükselişteki kariyeri, gizlice kaydedilmiş bir seks videosu kamuoyuna sızdırılınca tehlikeye girer.

Trees of Peace (10 Haziran)

Trees Of Peace, Ruanda’daki soykırım sırasında hayatta kalmak için mücadele ederken kırılmaz bir dostluk kuran farklı geçmişlere sahip dört kadının hikayesini konu ediyor.

Jeniffer Lopez Half Time (14 Haziran)

Halftime, Jennifer Lopez’in bir ikon olmasını sağlayan azim ve kararlılığını gözler önüne seriyor. Jennifer Lopez’in hayatının ikinci yarısını simgeleyen film, Latin kökenli bir kadın, anne ve sanatçı olarak, Jennifer Lopez’in hayatına derinlemesine bir bakış sunuyor.

Tenet (15 Haziran)

Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

Centauro (15 Haziran)

Oğlunun annesinin kartele olan borcunu kapatmak isteyen bir Motor Şampiyonası yarışçısı uyuşturucu kuryesi olur ve profesyonel olma şansını da hayatını da tehlikeye atar.

Demir Şef Efsaneler Yarışıyor 1. Sezon (15 Haziran)

Demir Şef geri döndü! Tadından yenmeyen bu yemek yarışmasında, yıldız şefler destansı bir finalde yarışmak ve Efsane Şef unvanını kazanmak için hünerlerini sergiliyor.

Aşkların En Sevimlisi (15 Haziran)

Köpeklerden korkan, kariyer odaklı bir kadın, işinden olmamak için gittiği Krakow’da oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan yakışıklı bir dul erkekle tanışır.

The Gentlemen (15 Haziran)

The Gentlemen, kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen bir adamın hikayesini konu ediyor. Londra’da kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen Mickey Pearson, ailesi ile birlikte Amerika’ya dönmeyi planlar. Kendisine yeni bir hayat kurmayı planlayan Mickey, işlerini devretmek için ünlü bir milyarder olan Matthew ile anlaşır. Bu sırada Mickey, yıllardır gözünden sakındığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır.

God’s Favorite Idiot 1. Sezon (15 Haziran)

Clark Thompson, bir şirkette teknik destek çalışanı olan genç bir adamdır. İş arkadaşı olan Amily Luck’a gönlünü kaptıran Clark, sonunda aradığı aşkı bulduğunu inanır. Tam da bu sırada Clark, Tanrı’nın elçisi olur.

Spiderhead (17 Haziran)

Bir grup mahkum, ceza sürelerini kısaltabilecek, çok çeşitli etkilere sahip olan bir deneye katılır. Mahkumlara, duygularını değiştiren güçlü ilaçlar verilmektedir. Deneklerden biri, adlığı ilaç sonrası duygularından şüphe etmeye başlar. Bu durumun ardından mahkumlar, laboratuvar hakkındaki gerçekleri öğrenmek için araştırma yapmaya başlar.

Aşkın Kıyameti (20 Haziran)

Reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza âşık olur. Birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunda bilinmezlikler onları bekler.

Aşk ve Dondurma (22 Haziran)

Lina, annesinin son arzusunu yerine getirmek için üniversiteden önceki yazı Roma’da geçirir. Burada aşkı, macerayı ve dondurma tutkusunu keşfeder.

Man vs. Bee 1. Sezon (24 Haziran)

Bu komedi dizisinde sakar baba Trevor, göz kulak olmakla görevli olduğu lüks bir malikânede kurnaz bir arıyı alt etmeye çalışır ama ortalık daha da karıştığıyla kalır.

La Casa De Papel Kore 1. Sezon (24 Haziran)

Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore’nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli elebaşlarını yakalamak için harekete geçer.