Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Kasım 2022)

Netflix, 2022’nin Kasım ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yazı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix’in Kasım ayında da dopdolu bir program akışı var. Yeni yıla yaklaşırken, harika noel temalı içeriklere de ufak bir selam veriyoruz. Enola Holmes 2 ile macera devam ederken, 1899, Hayaller Diyarı ve Christmas With You gibi içerikler de izleyicilerle buluşuyor. İşte Netflix’in bu ayki yayın akışı…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Squid Game Benzeri Dizi ve Filmler

Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Blockbuster (3 Kasım)

Kalan son Blockbuster mağazasının çalışkan yöneticisi, yaşanan rekabete ve karmaşık hislere karşın video mağazasını açık tutmak ve personelin mutluluğunu sağlamak için çabalar.

Enola Holmes 2 (4 Kasım)

Enola, dedektif olarak ilk resmi vakasını üstlenir ancak kayıp bir kızın gizemini çözmek için arkadaşlarının ve ağabeyi Sherlock’un yardımına ihtiyacı olacaktır.

Lookism (4 Kasım)

Dış görünüşe önem veren bir toplumda yaşayan aykırı bir lise öğrencisi, birbirine taban tabana zıt görünümlere sahip olduğu iki farklı hayat yaşamaya başlar.

The Crown: 5. Sezon (9 Kasım)

Diana ve Charles, medya üzerinden bir savaşa girişirken; krallığın rolü tartışmaya açılır. İşte karşınızda 90’lar ve Kraliçe II. Elizabeth’in gelmiş geçmiş en zorlu günleri.

FIFA’nın İç Yüzü (9 Kasım)

FIFA’nın her yönüyle ele alındığı bu belgesel, kuruluşun çalkantılı geçmişini ve Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için neler gerektiğini gözler önüne seriyor.

Noel Çarpması (10 Kasım)

Noel zamanı kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından hafızasını kaybeden şımarık bir vârisin bakımını, talihsiz dul bir adamla kızı üstlenir.

Kal (11 Kasım)

Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. Aşk ve ayrılık hakkında “biraz garip” bir hikâye.

Babamın Ejderhası (11 Kasım)

Nevergreen kentinden ayrılarak gizemli Vahşi Ada’ya yolculuk yapan bir çocuğu, orada yırtıcı canavarlar ve ömür boyu sürecek bir dostluk beklemektedir.

Down to Earth with Zac Efron: 2. Sezon: Avustralya (11 Kasım)

Avustralya’da aydınlatıcı bir maceraya atılan Zac ve Darin, kıtanın zengin biyolojik çeşitliliğine ve kültürüne yakından bakıp bunları koruma çabalarını araştırıyor.

Dr. Phil Stutz (14 Kasım)

Oyuncu Jonah Hill ile samimi bir sohbet gerçekleştiren psikiyatrist Phil Stutz, gençlik yıllarındaki deneyimlerini ve kendi yarattığı eşsiz görsel terapi modelini anlatıyor.

Dead to Me: 3. Sezon (17 Kasım)

Jen ve Judy için her şey bir vurkaç olayıyla başlamıştı. Şimdiyse şoke edici yeni bir kaza, arkadaşlıklarının geleceğini etkiliyor. Burada tüm yollar bir kazaya çıkıyor.

1899 (17 Kasım)

Daha iyi bir gelecek umuduyla Yeni Dünya’ya giden bir gemiye binen yolcular, açık denizde sürüklenen başka bir gemiyle karşılaşınca bir kâbusun ortasına düşer.

Pepsi, Jetim Nerede? (17 Kasım)

Bir Pepsi çekilişinde jet kazanmaya çalışan 20 yaşındaki bir genç, dev markaya kafa tutarak tarih kitaplarına geçecek bir hukuk mücadelesinin fitilini ateşler.

Christmas With You (17 Kasım)

Christmas With You bir pop yıldızının hayatını konu alıyor. Küçük bir hayranının dileğini gerçekleştirmek için yola çıkan Angelina, gittiği yerde hayatının aşkını bulur.

The Cuphead Show!: 3. Kısım (18 Kasım)

Popüler video oyunundan uyarlanan bu animasyon dizisi, fevri Cuphead ve onun kolayca kandırılabilen kardeşi Mugman’in başlarına gelen talihsizlikleri konu alıyor.

Hayaller Diyarı (18 Kasım)

Cesur ve genç bir yetim, en büyük dileğinin gerçekleşmesini sağlayacak kıymetli bir inciyi bulmak için sıra dışı bir haydutla birlikte hayaller diyarında bir yolculuğa çıkar.

Élite: 6. Sezon (18 Kasım)

Bu yıl Las Encinas’ta kimisi aşk, kimisi intikam, kimisi milyonlarca takipçi peşinde. Kimlerin hayatta kalmayı başarabileceği ise tam bir muamma.

Inside Job: 2. Kısım (18 Kasım)

Komploların sadece teori değil tam zamanlı bir iş olduğu Cognito Anonim, sevimli ve gerzek çalışanlarıyla dünyayı gizlice kontrol etmeyi sürdürüyor.

StoryBots: Cevap Zamanı (21 Kasım)

Bir sorun mu var? StoryBot’lar yanıtlar! Çocukları doğru bilgiye ulaştırmak için eğlenceli maceralara atılan meraklı arkadaşlar Beep, Boop, Bing, Bang ve Bo’nun maceraları sizleri bekliyor.

Yüzücüler (23 Kasım)

İki kız kardeş, hem yüreklerini hem de yüzme becerilerini kahramanca ortaya koyarak savaşın mahvettiği Suriye’den 2016 Rio Olimpiyatları’na uzanan bir yolculuğa çıkar.

Wednesday (23 Kasım)

Zeki ve alaycı içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisi’nde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır.