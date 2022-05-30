NFT İle Finans Edilen İlk Film Geliyor!

“The Infinite Machine” ismiyle beraber beyaz perde de yerini alacak olan film, büyük bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Filmin yapımcısı NFT’ler ve metaverse ile birleştirmek için Decentraland ve Lumiere ile ortaklık kurdu. Film, Ethereum’un kurucusu olan Vitalik Buterin’in yaşam öyküsünü konu alacak. Böylece NFT ile finans edilen ilk film olarak tarihe geçecek.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeniliği görüyoruz. Özellikle önümüzdeki yıllarını etkisi altına alacak olan Metaverse ve NFT’ler, ilk kez beyaz perde de seyirci ile buluşacak. Hem NFT hem de Metaverse için hemen hemen bütün alanlar adımlar atmaya başladı. Bu yeniliğe ayak uydurmak isteyen ve gelecekte kendisine yer bulmak isteyen sinema sektörü de, ilk adımını gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood tarafından Metaverse için adımlar atılacağının açıklaması gelmişti. Bu açıklama ile beraber sinema seyircileri, filmlerle dijital ortamda buluşma fırsatı yakalayacak.

Versus Entartainment, kripto para temalı film projesi ‘The Infinite Machine’i NFT’ler ve metaverse ile birleştirmek için bir adım atarak sanal gerçeklik platformu Decentraland ve eğlence şirketi Lumiere ile ortaklık kurdu. Ayrıca bu film NFT ile finanse edilecek ilk film olacak.

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