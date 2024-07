Nicolas Cage, Spider-Man Noir dizisinin ipuçlarını verdi

Nicolas Cage, son 40 yılın en tanınmış film yıldızlarından biri. Ancak Oscar ödüllü oyuncu, yeteneklerini Marvel çizgi romanı Spider-Man Noir’a dayanan canlı aksiyon dizisi Amazon’un Noir’ı için küçük ekrana taşıyor.

Amazon’a göre Cage, 1930’ların New York’unda “yaşlanan ve talihsiz bir özel dedektif (Cage) olan ve şehrin tek süper kahramanı olarak geçmiş hayatıyla yüzleşmek zorunda kalan” başlıklı Spider-Man Noir’ı canlandıracak. Cage, Spider-Man: Into the Spider-Verse’de Peter Parker/Spider-Man Noir’a seslendirmesiyle ünlüdür. Noir, karakterin canlı aksiyon uyarlamasında canlandırıldığı ilk film olacak.

“Bu gösteriyi yaparsam, bu farklı bir şey olur,” dedi Cage. “Daha çok bir Pop art karışımı, bir Lichtenstein tablosu gibi, biraz ışıltısı olan bir şey yapmak istiyorum. Bakması eğlenceli. Pig olmayacak; Dream Scenario olmayacak . Ama bunlardan kaç tane bulabilirsiniz? Sadece 50’li yaşlarımın sonlarında bulduğum için şanslıyım.”

Cage şu anda Longlegs’deki seri katil performansıyla övgü dolu eleştiriler alıyor. Cage, film yapımcılarının gelecekte bu uğursuz karakterlerden daha fazlasını canlandırmak isteyeceğini biliyor. Ancak Cage, Noir’a ilgi duyuyor çünkü Longlegs’in şiddet tasvirinin tam tersi.

“Şiddeti sevmiyorum. İnsanlara zarar veren insanları oynamak istemiyorum,” dedi Cage. “Bu potansiyel şovda hoşuma giden şeylerden biri de fantezi olması. Gerçekten insanların insanları dövmesi değil. Canavarlar var.” diye ekledi.

Cage daha sonra Noir’ın her biri 45 dakikalık sekiz bölümden oluştuğunu açıkladı. Noir, Mayıs 2024’te Amazon’un ilk ön sunumunda resmen duyruldu. Showrunner’lar Oren Uziel ve Steve Lightfoot, diziyi yönetici yapımcılar Phil Lord, Christopher Miller ve Amy Pascal ile birlikte geliştirdiler. Emmy ödüllü yönetmen Harry Bradbeer, ilk iki bölümü yönetecek ve yönetici yapımcılığını üstlenecek.