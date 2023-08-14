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Ninja Kaplumbağalar Oyun Oluyor!

Çocukluğumuzun en efsanevi çizgi film serilerinden olan Ninja Kaplumbağalar, oyun şirketi ile anlaşarak büyük bütçeli bir oyun olma yoluna adım attı.

İbrahim Özbek

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ninja kaplumbağalar son ronin

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Çocukluğumuzun en efsanevi çizgi film serilerinden olan Ninja Kaplumbağalar, oyun şirketi ile anlaşarak büyük bütçeli bir oyun olma yoluna adım attı.

Hepimizin çocukluk döneminde en sevdiği çizgi film serilerinin başında gelen Ninja Kaplumbağalar, zaman zaman ekranlarda farklı şekillerde karşımıza çıktı. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle de beraber birçok filmi de vizyona giren Ninja Kaplumbağalar, artık büyük bütçeli bir oyun olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

Serinin yaratıcıları Kevin Eastman ve Peter Laird ile Tom Waltz tarafından yazılan hikâye, Foot Clan’ın New York’u başarıyla ele geçirdiği alternatif bir gelecekte geçiyor. Dört Ninja Kaplumbağa’dan sadece biri, Son Ronin olarak kalıyor. O da elinden acı bir şekilde alınan ailesinin intikamını almaya yemin ediyor.

TMNT : The Last Ronin şu anda PC, PS5 ve Xbox Series X ve Series S için çıkacak. İlerleyen dönemlerde farklı platformlarda da oynanacağı konusunda söz edliyor.

TMNT: The Last Ronin Fragmanı Yayınlandı!

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TMNT: The Last Ronin Fragmanı Yayınlandı!

Zamanımızın en çok sevilen çizgi roman ve çizgi filmlerinden biri olan Ninja Kaplumbağları bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere piyasaya...
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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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