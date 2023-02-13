Nissan ve Renault, Altı Yeni Modelini Açıkladı!

Elektrikli araç pazarı hızla büyüyor. Yerleşik otomobil üreticilerinin Tesla ve BYD gibi nispeten daha yeni şirketlerle rekabet edebilmeleri için eşit koşullar sağlamaları gerekiyor. Ancak köklü şirketler pazarı bu yeni gelenlere bırakmaya niyetli değiller. Son olarak, Nissan Motor ve Renault, ikisi elektrikli araç da dahil olmak üzere altı yeni modelin üretimine 600 milyon dolar yatırım yapmak için güçlerini birleştirdi.

Nissan ve Renault, Hindistan’da altı yeni model yapmak için 600 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Hareket, ülkedeki düşen pazar paylarını artırmayı ve dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olarak artan küresel öneminden yararlanmayı amaçlıyor. Yenilenen ittifaklarının bir parçası olarak iki şirket, Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere üç pazarda yakın işbirliği yapacak.

Altı yeni model, ortak bileşenlere ve mühendisliğe izin verecek şekilde ortak platformlar üzerine inşa edilecek ve iki elektrikli aracı içerecek. Kalan dört model, tümü şirketlerin ortak mülkiyete ve bir araştırma ve geliştirme merkezine sahip olduğu güney Hindistan’daki Chennai fabrikasında üretilecek olan spor amaçlı araçlar olacak.

Nissan ve Renault’nun ikisi elektrikli olmak üzere altı yeni model yapmak için Hindistan’da yaptıkları 600 milyon dolarlık yatırım, ülkedeki düşen pazar paylarını ele almak ve artan öneminden yararlanmak için önemli bir adım. Yirmi yıllık küresel ittifaklarını yenileyerek ve Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’daki iş birliğine odaklanan iki şirket, varlıklarını artırmayı ve hızla büyüyen otomotiv pazarından pay almayı hedefliyor.