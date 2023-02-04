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Nissan, Yeni Işıklı Araba Konsepti “Max-Out” Modelini Tanıttı!

Ünlü otomobil firması Nissan, yeni ışıklı tasarıma sahip olan Nissan Max-Out modelini tanıttı.

İbrahim Özbek

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Nissan Max-Out

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Nissan, Max-Out modeli ile tamamen elektrikli dönüştürülebilir konsept otomobilini tanıttı. İlk çıktığı zaman sadece basit bir model olan Max-Out, şimdi ışıklı bir konsept olarak sunuldu.

Araba ilk olarak baktığımız zaman bizleri beyazperde de bir bilim kurgu filmine götürüyor. Renkleri ve tasarımı ile beraber oldukça eğlenceli duran araç, bir o kadar da şık bir görünüm sağlıyor. Keskin, düz çizgilerle tanımlanan hatlar ve yuvarlak kaput, ızgara ve tekerlekler boyunca hakimliğini sürdüren floro yeşil ışıklara sahip ve görenleri adeta büyülüyor.

Nissan, konseptin teknik özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Sadece yapılan açıklamalar bizlere bu aracın üst düzey bir deneyim sunacağının fragmanını verdi. Özellikle koleksiyoncular tarafından bu aracın bir numaraları tercih olacağı da konuşulan konular arasında yer alıyor.

1 Mart’ta düzenlenecek etkinlikle beraber global anlamda sergilenecek olan Nissan Max-Out, geleceğin elektrikli araçlarına tasarım anlamında yön vereceğe benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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