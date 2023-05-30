No Hard Feelings Filminden Yeni Fragman Geldi!

Başrolünde ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’ın yer aldığı No Hard Feelings için yeni fragman yayınlandı.

Birçok başarılı filme imza atan Gene Stupnitsky, bu sefer No Hard Feelings filmi ile karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda yönettiği filmlerle beraber izleyenlere oldukça keyifli anlar yaşatan yönetmen, şimdi de benzer bir yapım ile beyazperdeye giriş yapacak.

Finansal sorunlar çeken ve arabasız Uber sürücülüğü yapmaya çalışan Maddie’ye bir aile tarafından araba karşılığında üniversiteye gitmeye hazırlanan oğullarıyla çıkması teklif edilir. Bu teklifin kabul edilmesiyle de Maddie, çok da yakınlık kurmadığı yeni bir jenerasyonun hayatına dahil olur.

Ülkemizde 23 Haziran 2023 tarihinde vizyona girecek olan No Hard Feelings, şimdiden eğlenmek isteyen sinemaseverlere göz kırpıyor.

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