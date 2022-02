Nokia Go Earbuds 2+ & Earbuds 2 Pro Tanıtıldı!

Nokia bugün Nokia G11‘i piyasaya sürdü. Şirket ayrıca Nokia Go Earbuds2 + ve Earbuds2 Pro TWS kulaklıklar olmak üzere iki kablosuz kulaklık da tanıttı. Gelin bu yeni kulaklıklara bir göz atalım.

Nokia Go Earbuds 2+ ve EarBuds 2 Pro, birkaç özellikle ayrılmış benzer bir tasarıma sahip. Kulaklıklar, Bluetooth 5.2 ve Hızlı Eşleştirme desteği ile geliyor. Zengin ve net ses için 10 mm ses sürücüleri vaat ediyor.

Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip olmasalar bile arka plan gürültüsüyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Bunun nedeni, çevresel gürültü iptali (ENC) ile gelmesi diyebiliriz. Ayrıca, ter ve su sıçramasına karşı dayanıklı olmalarını ve egzersiz seansları sırasında kullanılabilmelerini sağlayan IPX4 su geçirmezlik ve toz geçirmezlik derecelerine de sahip olduklarını belirtelim.

Belirtildiği gibi, sesi kontrol etmek için basit dokunmatik yüzey dahil olmak üzere iki modelin tasarımları benzer. Ancak Nokia Go Earbuds Pro, düşük gecikmeli oyun ve video moduna sahip. Ayrıca oyun sırasında ses gecikmeleri olmadan kusursuz bir oyun deneyimi vaat ediyor.

İki modeldeki pil ömrü de her bir kulaklıkta bulunan 40 mAh ile benzer. Şarj kutularının her biri 300 mAh pil içeriyor ve 24 saate kadar çalma süresi sağlıyor. Nokia Go Earbuds 2+ 39,99 dolar, Nokia Earbuds Pro ise 44,99 dolar olarak fiyatlandırılıyor. İki kulaklık Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip.

Bkz: Nokia G11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri