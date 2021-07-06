Nokia Yeni Amiral Gemisi Telefonunu Satışa Sunacak

Şu anda Nokia markalı akıllı telefonlar üreten HMD Global, bu yıl 11 Kasım’dan önce piyasaya yeni bir 5G akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor. Bu, HMD Global Ürün Müdürü Zhang Yucheng tarafından Weibo’da kullanıcılarla yaptığı bir konuşma sırasında ortaya çıktı. Bu, markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi gerektiği anlamına geliyor.

Nokia, piyasada çok sayıda 5G akıllı telefon piyasaya sürmedi. Aslında, markanın ilk 5G akıllı telefonu Nokia 8.3 5G, Çin’de piyasaya sürülmedi. Markanın bir süredir yeni bir amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor ancak geçen yıldan bu yana şirketten önemli bir haber gelmedi.

HMD Global’in, cihazın piyasaya sürülmesinin birkaç kez ertelendiği göz önüne alındığında hala satışa sunulmamış olan Nokia 9.3 PureView akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığı da söyleniyor.

Nokia 8.3

Yaklaşan amiral gemisine gelince, Finli şirketin bu yıl adlandırma yönteminde bazı değişiklikler yapması bekleniyor. İsimlendirme tarzının değişeceği söyleniyor ancak yeni isimlendirme sistemi henüz belli değil. Şirketin ne planladığını kesin olarak bilmek için markadan bir açıklama beklememiz gerekecek.