Nothing Ear Stick Tanıtıldı

Aylarca süren tanıtımlar ve sızıntılardan sonra, Nothing Ear Stick nihayet bugün piyasaya sürüldü. Ear Stick kulakiçi kulaklıklar, şirketin 2021’de piyasaya sürdüğü ilk ürünü Nothing Ear 1‘e oldukça benziyor ve hem gerileme hem de iyileştirme sunuyor. Ear Stick’in şirketin ikinci nesil kulakiçi kulaklıkları olmaması gerektiği açık. Nothing Ear 1’i, Ear Stick ile birlikte sınıfının en iyisi premium kulaklıklar olarak yeni bir premium fiyata satmaya devam etmiyor.

Ear 1 gibi, Ear Stick kulaklık başlıkları da Nothing’in imzası olan şeffaf tasarımıyla birlikte gelir. Hem kılıf hem de kulaklık başlıkları şeffaftır ve iç işleyişine bakmanıza olanak tanır. Durum aynı zamanda Ear Stick’e adını veren şeydir – kullanılmadığında iki kulaklığı tutan bir silindirdir ve bir ruja çok benzer. Nothing kurucusu Carl Pei’nin açıkladığı gibi, şirketin yapmak istediği tam olarak buydu: “Kasa ruj silüetlerinden ilham alıyor ve benzersiz, ancak işlevsel bir bükülme açıklığına sahip.”

Bu şekil, kompakt saklamaya izin verir ve kulaklıkları cebinizde veya çantanızda taşımayı kolaylaştırırken, form aynı zamanda önemli bir dezavantajı da belirtir: kablosuz şarjı desteklemez. Bu utanç verici, çünkü Nothing Phone 1 ve Ear 1 ters kablosuz şarj söz konusu olduğunda birlikte ne kadar iyi çalıştığını göstermeyi sevmiyor.

Nothing Ear Stick Özellikleri

Pil Ömrü (Kulaklıklar): 7 saate kadar (3 saat konuşma) Pil Ömrü (Kutu ile birlikte): 29 saate kadar (12 saat konuşma) Gürültü Engelleme: Yok Bluetooth: Bluetooth 5.2 Bluetooth Özellikleri: RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP, GAVDP IP derecesi: IP54 Ağırlık (kulaklık): Her biri 4,4 gr Boyutlar (kulaklık başlıkları): 29,8 x 18,8 x 18.4mm Şarj: USB-C ile Ölçüler: 87.1 x 29.8 x 29.8mm Sürücü boyutu: 12,6 mm dinamik Fiyat: 100 $ Ağırlık: 46.3 gr

Ear Stick, aynı zamanda, Ear 1 dahil olmak üzere birçok birinci sınıf kulakiçi kulaklıkta verilen bir özellik olan aktif gürültü iptalinden de tamamen yoksundur. Kutuda değiştirilebilir uçlar bulunmasa da Nothing, Ear Stick kulaklıkların “yarım kulak içi tasarımı” sayesinde “konfor için tasarlandığını” söylemez. Bu şekilde, kulak kanalında diğer tasarımlardan daha az müdahaleci olmaları gerekiyor. Tasarımın 100’den fazla kişi ile test edildiğini söyleyen Nothing bu iddiayı desteklemez.

Ear Stick’in ayrıca IP54 derecesi ile toza ve suya dayanıklı olduğunu görmek güzel. Duş alırken bunları takmamalısınız, ancak IPX4 dereceli Ear 1’in aksine, ara sıra su sıçraması sorun olmamalıdır.

Ear Stick, çeşitli ekstra yazılım özellikleri tarafından desteklenir. Yeni Bas Kilidi Teknolojisi, Ear Stick’in şekline ve kulak kanalına oturmasına bağlı olarak ne kadar bas kaybedildiğini algılayarak daha iyi bir bas sesi oluşturur. Ear 1’de olduğu gibi, daha iyi arama kalitesi için Clear Voice teknolojisi de, etrafınızdaki çok fazla gürültüde bile sesinizden en iyi şekilde yararlanmaya çalışan akıllı algoritmalarla birlikte geliyor. Otomatik olarak başlayan oyunlar için düşük gecikme modu da vardır ve Google Fast Pair’i kullanarak Ear Stick’i herhangi bir Android telefonla hızlı bir şekilde eşleştirebilirsiniz. Ear Stick, iOS 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran iOS cihazlarıyla da uyumludur.

Her iki mobil platformda da Nothing, Ear Stick’in kontrol merkezi olan yeni Nothing X uygulamasını sunar. Bununla kulaklıkların hareketlerini özelleştirebilir ve tercih ettiğiniz EQ ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Nothing Phone 1’de, bu uygulama doğrudan sisteme entegre edilmiştir ve bildirim gölgesinin Bluetooth ayarlarından kolayca erişilebilir.

Pil ömrüne gelince, Nothing tek bir şarjla yedi saate kadar ses dinleme ve üç saat arama sözü vermez. Bu, kasaya entegre pil ile 29 saat dinleme ve 12 saat konuşma süresine kadar uzatılabilir.

Nothing Ear Stick, 4 Kasım’dan itibaren 100$ fiyatla satışa sunulacak ve şu anda ön sipariş için hazır. Bunu Nothing’in çevrimiçi mağazasından alabilirsiniz.

Daha önce Nothing müşterisi olmayanlar için kötü bir haber. 4 Kasım ile 30 Kasım arasında, Nothing Phone 1 ve Ear 1 alıcılarına gönderilen indirim kodu ile Nothing Ear 1’de %10 indirim sunuyor. Kod, Black Dot sahipleri olarak adlandırılan şirkete daha önce destek verenler için de geçerli olacak.

Aynı zamanda, Nothing bugün ilk kulakiçi kulaklık çifti olan Ear 1’in fiyatını yükseltti. Nothing, artan üretim ve personel maliyetleri ile birlikte kulakiçi kulaklıkları geçen yıl çok daha iyi hale getirdiği varsayılan 15 ürün yazılımı güncellemesiyle fiyat artışını haklı çıkarmaz, ancak bir teknoloji ürününün kullanım ömrü boyunca daha ucuz olmaktansa daha pahalı hale geldiğini görmek hala nadirdir.