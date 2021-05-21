Nubia Z30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nubia Z30 Pro bugün resmiyet kazandı. Markanın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, daha küçük bir pil, daha hızlı şarj desteği ve daha yüksek fiyat etiketi ile geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu telefon ZTE Axon 30 Ultra ile birebir benziyor.

Yeni piyasaya sürülen Nubia Z30 Pro, ZTE Axon 30 Ultra ile aynı tasarıma sahip. Cihaz, Vast Black, Interstellar Silver ve Black Gold Legend olmak üzere üç renkte geliyor. Telefon 161.83 x 73.01 x 8.5mm boyutlarında ve 198 gram ağırlığında.

Ön tarafta, akıllı telefon 2400 x 1080 piksel (FHD +) çözünürlüğe, 10 bit renk derinliğine (1,07 milyar renk), 144 Hz yenileme hızına, 20: 9 en boy oranına ve 6,67 inç esnek AMOLED ekran sahip. SGS Eye Care onaylı bu panel, DCI-P3 renk gamının %100’ünü kapsıyor, DC Karartmayı destekler ve ortalanmış bir delik ile ekran içi parmak izi sensörüne sahip.

Telefon, 16 GB’a kadar çift kanallı LPDDR5 RAM RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. Sıcaklığı düşük tutmak için beş katmanlı bir mikron grafen ve VC sıvı soğutmalı ıslatma plakası bulunuyor.

Ayrıca cihaz, OIS’li 64MP ana sensör, 120 derece ultra geniş açılı lensli 64MP ikincil sensör, 64MP ‘hümanist’ kamera ve 5x periskopla donatılmış 8MP sensörden oluşan dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. 16 MP’lik bir ön kameraya sahip olduğunu da hemen söyleyelim.

Bağlantı cephesinde telefon, çift SIM, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, GNSS ve GPS’yi destekliyor. İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula, jiroskop ve yakınlık sensörü gibi tüm temel sensörlere sahiptir. Cihaz ayrıca DTS: X Ultra desteğine sahip çift stereo hoparlörü destekliyor ancak 3,5 mm ses girişi yok.

Son olarak Nubia Z30 Pro, 120W hızlı şarj (15 dakikada tam şarj) desteğine sahip 4.200 mAh pil ile destekleniyor. Bazı markaların aksine Nubia, telefonu 120 W güç adaptörü, USB Type-C – Type-C kablosu, USB Type-C – 3.5mm kulaklık adaptörü ve bir koruyucu kılıfla birlikte geliyor. Fiyatı ise 776 dolardan başlıyor.