Nubia Z40 Serisi, Gelecek Ay Satışa Çıkacak

Nubia bugün bir Weibo gönderisi aracılığıyla amiral gemisi telefonlarını hakkında bazı yeni ayrıntılar verdi. Nubia Z40 serisi de görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, cihazların “tarihin en güçlü Z serisi amiral gemileri” olacağını ve Şubat ayında piyasaya çıkacağını söylüyor.

Aynı gönderi aracılığıyla paylaşılan tanıtım görüntüleri; Z40 serisinin endüstrinin ilk özel 35 mm optik ana lensiyle donatılacağını ortaya koyuyor. Bu odak uzaklığı etkinlikler, portreler, sokak fotoğrafçılığı için son derece ideal.

Nubia’nın şu anki amiral gemisi telefonu, Mayıs 2021’de piyasaya çıkan Z30 Pro idi. Snapdragon 888 işlemciye sahip. Ayrıca arka tarafında üç sensörün 64MP çözünürlüğe sahip olduğu ve dördüncü sensörün; 8MP olduğu dörtlü kamera kurulumu sunacağı da ortaya çıktı.

Pil 4200 mAh boyutunda ve 120W hızlı şarjı destekliyor (15 dakikada %100). Nubia Z40 serisinin bir kez daha periskop telefoto lens ile donatılması ve zengin yıldızlı gökyüzü fotoğrafçılığı özelliklerine sahip olmasını bekliyoruz.

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