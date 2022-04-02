Obi-Wan Kenobi Dizisinin Çıkışı Ertelendi!

Disney Plus’ın önceden açıkladığı Obi-Wan Kenobi dizisinin yayın tarihinin daha geç bir tarihe alındığı açıklandı.

Dünya üzerinde 7’den 70’e herkesin bildiği ve kendisine müthiş bir bağlılık gösteren hayran grubu olduğu Star Wars, çok yakın bir zamanda yeni bir dizi ile ekranlara çıkmayı planlıyor. Star Wars evrenin en sevilen karakterlerinin başında gelen Obi-Wan Kenobi’nin hayatına odaklanan bu yapım, Star Wars evreninde geçen ikinci dizi olarak ekranlara çıkacak. Daha önce dizinin çıkış tarihi hakkında açıklama yapan Disney Plus, dizinin çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı.

25 Mayıs ile beraber seyircilere sunulacak olan dizinin yayın tarihi dün yapılan açıklama ile beraber ertelendi. Star Wars resmi YouTube sayfasından yapılan paylaşıma göre, dizinin 27 Mayıs tarihinde seyirciyle buluşacağı açıklandı. Gecikmenin ardından yapılan paylaşıma göre ilk iki bölüm aynı anda yayınlanacak. Bu durum birçok Star Wars hayranını sevindirmiş gibi gözüküyor.

Obi-Wan Kenobi dizisinin kadrosunda ise Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, Oshea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessel ve Benny Safdie gibi isimler yer alacak.

Dizinin tam konusu hakkında herhangi bir paylaşım yapılmadı. Bu durum tüm hayranları daha da heyecanlandırdı. Ancak yapılan açıklamalara göre, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith‘in 10 yıl sonrasında geçecek.

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