Ocean SUV, üç modelle görücüye çıktı

Elektrikli araç girişimi Fisker, 2021 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk elektrikli otomobili olan Fisker Ocean SUV‘nin üretim versiyonunu sergiledi. Tasarım açısından, şirketin CES 2020’de tanıttığı ilk prototipe oldukça benziyor.

Ocean SUV’ların geri dönüştürülmüş ürünlerden yapıldığı da ortaya çıktı. Şirket tarafından daha önce belirtildiği gibi; güneşten yılda 1.500 mil sürüşe kadar güç sağlamak için yeterli enerjiyi yakalayan bir güneş çatısı da var.

Şirketin dinamik ve sürücü odaklı olarak tanımladığı Fisker Ocean SUV; geniş bir fiyat ve aralık aralığını kapsayan üç donanım seçeneğiyle gelecek. Sport sürümü, 37.499 dolardan başlayan fiyatıyle üçü arasında en uygun model olacak. Bu arada bu model 275 beygir gücüne sahip olacak. Ayrıca 250 mil menzil sunacak.

İkinci model, 50.000 dolardan başlayan ve 540 beygir gücüyle gelen ve 340 mil menzil sunan; Ultra adıyla karşımıza çıkıyor. Serinin en üst modeli Extreme ise, 550 beygir gücü ve 350 mil menzil vaat ediyor. Otomobillerin önümüzdeki yılın sonlarında müşteriler resmi satışa çıkmasını bekliyoruz.

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