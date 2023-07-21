Ölümlü Dünya 2 İçin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Türk sinemasının son zamanlarındaki en iyi yapımlarından birisi olan Ölümlü Dünya, serinin devam filmi ile bu yıl sonunda izleyiciler ile buluşacak.

2018 yılında gösterime giren ve vizyon macerasını 585 bin seyirci tarafından izlenen Ölümlü Dünya, geride kalan beş sene içerisinde popüler kültürdeki yerini aldı. Durum böyle olunca bir devam filmi de kaçınılmaz oldu.

Ölümlü Dünya 2’nin çekimlerine Disney Plus’ta yayınlanması planıyla başlanacaktı fakat platformun dünya genelinde yerli üretimleri durdurma kararı sonrası filmin seyirciyle buluşacağı mecra da değişmiş oldu. TAFF’ın yapımcılığını üstlendiği filmin, CJ ENM dağıtımcılığında 1 Aralık 2023’te sinemalarda vizyona gireceği açıklandı.

Oyuncu kadrosunda birçok ustu ismi barındıran Ölümlü Dünya 2, şimdiden en çok beklenen yerli filmlerde ilk sırayı aldı.

Netflix’te En Çok İzlenen Diziler – Temmuz 2023