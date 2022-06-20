One Piece Filler Listesi ve Filler Bölümlerin İsimleri!

Animeler son yüzyılda oldukça hayatımızda yer almakta, özellikle 2000’li yıllarda çıkan animeler fazlası ile ilgi görmekte. Bu animeler arasında yerini alan One Piece’de bu ilgi gösterilen animler arasında yerini almakta. One Piece’den birazık bahsedecek olursak;

One Piece, şeytan meyvesi yiyerek doğaüstü güçler kazanmış, Monkey D. Luffy isimli, 17 yaşındaki bir gencin ve zaman içinde toplayıp mürettebatına kattığı korsanlardan oluşan Hasır Şapka Korsanları’nın maceralarını anlatmaktadır. Kurgu ve hikaye konusunda oldukça sürükleyici bir anime olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim yazımızın konusuna bu yazımızda sizlere One Piece Filler listesini ve bölüm isimlerinden bahsedeceğiz.

One Piece Filler Listesi

Warship Island Arc (54-61)

Sayı ile belirtilen ise bölüm sayılarıdır. Filler bölüm demek mangada yer almayıp animede yer alan bölümlerdir.

Yeni Bir Maceranın Önsezisi! Şaşırtıcı Kız, Apis

Kutsal Hayvan! Apis ‘in Sırrı ve Efsanevi Ada

Erik ‘in Baskını! Gunkan Adası ‘ndan Büyük Kaçış!

Uzak Denizde Yalnız Bir Ada! Efsanevi Kayıp Ada

Harabelerde Düello! Zorlanan Zoro, Erik ‘e karşı!

Luffy, Tamamen Etrafı Sarıldı! Amiral Nelson ‘un Gizli Planı

Göklerde Süzülenler! 1000 Yıllık Efsanenin Yeniden Doğuşu!

Kızgın Son! Red Line ‘ı Geçiş

Post-Arabasta Arc (131-135)

İlk Hasta! Gümbürtü Topu ‘nun Anekdotu

Rotacı ‘nın İsyanı! Tereddütsüz Bir Hayal İçin!

Miras Kalan Yemek Tarifi! Curry Ustası Sanji

Ona Çiçek Açtıracağım! Yiğit Usopp ‘un Sekiz-Shaku Topu

Kötü Şöhretli Korsan Avcısı! Gezgin Kılıç Ustası Zoro

Goat Island Arc (136-138)

Zenny Keçi Adası ‘nda Yaşıyor ve Dağında Bir Korsan Gemisi Var!

Kazanç Olarak Bu Nasıl! Tefeci Zenny ‘nin Hayali!

Adanın Hazinesi Nerede Yatıyor! Zenny Korsanları, Saldırın!

Rainbow Mist Arc (139-143)

Gökkuşağı Sisi Efsanesi! Ruluka Adası ‘nın Yaşlı Henzo ‘su

Olmayan Ülke ‘nin Sakinleri! Kabak Korsanları!

Ev Hasreti! Kaçınılmaz Korsan Mezarlığı!

Çılgın Çaba! Whetton ‘un Planları ve Gökkuşağı Kulesi

Ve Böylece Efsane Başlıyor! Gökkuşağının Sonuna

G8 Arc (196-206)

Kötü Şöhretli Korsan Gemisi Saldırdı!

Şef Sanji! Denizci Yemekhanesinde Gerçek Onuru Sergiliyor!

Zoro ‘nun Hapsi! Chopper ‘ın Acil Durum Ameliyatı!

Denizci Arama Ekibi Yaklaşıyor! Tayfadan Biri Daha Yakalandı!

Luffy ve Sanji ‘nin Azmi! Büyük Kaçış Planı!

Yanan Ruhlar Birliği ‘nin Saldırıları! Köprüde Dövüş!

Düşman Saflarını Yarıp Geçiş! Going Merry ‘nin Kurtarılışı

Korsan Gemisi Yok Oluyor! Kale Savaşı, 2. Tur

Altını Geri Alma ve Dalgayaranı Ele Geçirme Operasyonu!

Korsan Yakalama Planı! Jonathan ‘ın Gizli Kazanma Stratejisi

Elveda Denizci Kalesi! Kaçmak İçin Son Gayret

Ocean ‘s Dream Arc (220-224)

Kayboldu! Çalındı! Sen de Kimsin!

Borulu Gizemli Çocuk ve Robin ‘in Çıkarımı!

Anılarımızı Geri Alalım! Korsanlar Karaya Çıkıyor

Zoro Vuruyor! Cehennem Yaratığı‘yla Karşılaşma!

Maskesi Düşen Anı Hırsızı ‘nın Son Dayanağı!

Ice Hunter Arc (326-335)

Gizemli Korsan Tayfası! Sunny ve Tehlikeli Tuzak

Sunny bir Açmazda! Kükre, Gizli Süperhızlı Mecha

Umutsuzluk Korsanı, Puzzle Buzdağı hareket mi etti!

Suikastçiler Saldırıyor! Buz Üzerindeki Büyük Savaş Başlıyor

Hasır Şapkalı Korsanların Zor Savaşları! Herşeyi Bayrak için Feda Eden Bir Korsan Ruhu!

Sıcak Tam Gaz! İkizlerin Manyetik Gücü Yaklaşıyor

Muazzam Kaos Konağı! Öfkeli Don ve Yakalanmış Ekip

Anka Kuşu‘nun Dönüşü! Bir Arkadaşa Söz Verilmiş Korsan Bayrağının Hayali

Kor Kırmızı Son Maç! Luffy vs. Kavurucu Don

Yeni Dünyada Bekliyoruz! Cesur Korsanlara Elveda

Kurtar Bizi Chopperman! Sahildeki Tv İstasyonun Koru

Caesar Retrieval Arc (626-628)

Ceasar Kayboldu! Korsan İttifakı’nın Hücumu!

Luffy denizde ölüyor mu? Korsan ittifakı dağılıyor!

Büyük geri dönüş! Luffy kızgın demir yumruğu vuruyor!

Silver Mine Arc (747-750)

Gümüş Hisar! Luffy ile Barto’nun Büyük Macerası!

Yeraltı Labirenti! Luffy ve Maden Arabası Adam Karşı Karşıya!

Kılıç Teknikleri Konuşur! Law ve Zoro Nihayet Ortaya Çıkıyor!

Umutsuz Bir Durum! Luffy’nin Kavurucu Sıcaklıkta Savaşı!

Ayrıca bkz: Naruto Shippuuden Filler Listesi ve Filler Bölüm İsimleri!