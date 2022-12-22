OnePlus 11’in tüm özellikleri açıklandı

7 Şubat’ta dünya çapında piyasaya sürülecek olan OnePlus 11, Çin sertifika kurumu TENAA tarafından onaylandıktan sonra yakında Çin’de piyasaya sürülecek.

Kısa bir süre önce AnTuTu’dan geçen ve kıyaslama testlerinde 1,3 milyondan fazla puan alan PBH110 model kodu ile gelecek olan model OnePlus 11’in ta kendisi. TENAA, web sitesinde OnePlus 11’in teknik özelliklerini listeledi ve akıllı telefonla ilgili bilmediğimiz çok az şey kaldı.

Henüz bir bilgiye sahip olmayanlar için, OnePlus 11, 120Hz yenileme hızına sahip olduğu söylenen 6.7″ QHD+ AMOLED ekran etrafında inşa edilmiştir. Akıllı telefonun işlemci tarafında, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti olduğunu biliyoruz ve bu chipset 3.18 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU’ vardır.’dur.

OnePlus 11, iki ram (12GB, 16GB) ve depolama (256GB, 512GB) seçeneğine sahiptir ve 2.435 mAh nominal kapasiteye sahip bir pil içerir. Bu muhtemelen tek bir hücrenin boyutudur, bu nedenle toplam nominal kapasite 4.870 mAh olacaktır. Yoksa yarım gün dahi dayanamayacak bir kapasite olurdu.

Amiral gemisi toplamda dört kamerayla gelecek – Bir tanesi ön tarafta yer alan 16 MP selfie kamerası. Diğerleri ise arka tarafta yer alan 50 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 32 MP telefoto ünitelerinden oluşan üçlü kamera kurulumunu içeriyor.

OnePlus 11, 8,53 mm kalınlığında, 205 gram ağırlığında ve 5G ağlarını destekleyecek. Aynı zamanda bir ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak ve TENAA akıllı telefonda çalışan Android sürümünden bahsetmese de AnTuTu sayesinde Android 13 ile geleceğini biliyoruz.

OnePlus daha önce OnePlus 11’in Hasselblad’ın kamera sistemine sahip olacağını doğrulamıştı. OnePlus’ın önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla açıklama yapmasını bekleyebilirsiniz.