OnePlus Nord 2T’nin Kamera Özellikleri Açıklandı

Bu haftanın başlarında, OnePlus Nord 2T‘nin ilk görüntüsünü ortaya çıktı. Akıllı telefonun kumtaşı kaplamalı siyah renkli arka tasarımı harikaydı. Şimdi ise akıllı telefonun kamera özellikleri gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan görsele göre kamera modülünde iki adet kamera halkası var. Üstteki kamera halkası, f/1.9 diyafram açıklığına sahip OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX766 ana kameraya ev sahipliği yapacak.

İkinci kamera halkasında, f/2.25 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel GalaxyCore monokrom sensör yer alıyor. Selfie çekmek için cihazda, bunları çekebilecek 32 megapiksel Sony IMX709 sensörlü bir ön kamera bulunacak.

OnePlus Nord 2T, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Android 12 ve OxygenOS 12 UI işletim sistemiyle gelecek. Dimensity 1300 işlemci, OnePlus Nord 2T’ye güç sağlayacak. Telefona 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı eşlik edecek.

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