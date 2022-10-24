OnePlus Nord N300 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

MediaTek yonga setine sahip ABD’de satışa sunulan ilk OnePlus telefonu, artık yepyeni Nord N300 5G ile gerçek oluyor. En yeni Nord serisi telefon, Dimensity 810 yonga seti ile birlikte gelir ve Nord N200 5G, ABD’deki en popüler uygun fiyatlı cihazlarından biri olduğu ve ülkedeki tüm OnePlus Nord serisi telefon satışlarının %60’ını oluşturduğu için çok önem arz ediyordu.

Nord N300 5G, önceki modelle aynı HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip biraz daha büyük 6.56 inç IPS LCD getiriyor. Ekranda yer alan delik, 8MP selfie kamerayı barındıran su damlası çentikli bir oyukla değiştirildi. Arkada şimdi 48MP ana kamera ve 2MP derinlik lensi bulunurken, yan tarafta güç düğmesine gömülü bir parmak izi tarayıcı yer alıyor. OnePlus, pil kapasitesini 5.000 mAh pilde tuttu ancak bu sefer şarj hızlarını 33W olarak güncelledi. Yazılım tarafı, Android 13 tabanlı Oxygen OS tarafından yönetilecek.

OnePlus Nord N300, tek bir Midnight Jade renginde ve tek bir 4GB RAM ve 64GB depolama versiyonu ile geliyor. Perakende fiyatı 228 $ olarak belirlendi ve açık satışlar 3 Kasım’da başlıyor.