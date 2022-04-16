Opera Crypto Browser iOS İçin Kullanıma Sunuldu!

Günümüzün en çok kullanılan tarayıcılarından Opera, özel olarak geliştirdiği Opera Crypto Browser sürümünü iOS için kullanıma sundu.

Özellikle masaüstü sürümünde reklam engelleme ve VPN ayarlarını düzenleme yaptığın için Opera birçok kullanıcı için vazgeçilmez bir tarayıcı olmuştu. Aynı zamanda oyuncular içinde Opera GX isimli bir eklentisi bulunana Opera’da hem Twitch hem de diğer siteler üzerinde sizlere avantaj sağlıyor.

Yeni gelecek olan Opera Crypto Browser ilk olarak Windows, Mac ve Android için gelmişti. Son güncelleme ile beraber iOS içinde kullanıma sunulacak. Opera Crypto Browser’ın içerisinde son dönemlerde sıkça aranan ve kullanılan NFT, Web3, kripto para ve coinler yer alacak.

Tasarım açısından eski sürümlere göre çok fazla değişikliğe gitmeyecek olan Opera, yine koyu renk temalı bir görünüm yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda daha şık ve modern bir yapıya sahip olacak. Crypto Browser tarayıcı içerisinde aynı zamanda NFT, kripto para ve blok zinciri gibi konularda güncel bilgiler veren bir haber merkezi de bulunuyor.

Hem bilgisayar performansını az etkilemesi hem de birçok avantajının bulunmasından dolayı Opera diğer tarayıcıların önünde yer alıyor. Ayrıca kendisini sürekli güncellemesi ve gelişen teknolojiye ayak uydurması nedeniyle kullanıcılarından tam puan almaya devam ediyor.

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