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Oppo Gaza Bastı! Yeni Yıla İki Katlanabilir Telefonla Girmeyi Planlıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden olan Oppo, iki yeni katlanabilir akıllı telefonu olan yeni Find N serisini 2023 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İbrahim Özbek

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oppo find n serisi

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Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden olan Oppo, iki yeni katlanabilir akıllı telefonu olan yeni Find N serisini 2023 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2021 yılında piyasaya sürdüğü Find N, Çin piyasasında büyük bir ilgi ile karşılaşmıştı. Ancak Oppo, Find N modelini dünya pazarına taşıyamamıştı. Yeni Find N serisi ile beraber dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor. Söylentilere göre, Oppo’nun yeni Find N serisi, Samsung’un tahtını yerinden edebilir.

Yeni Find N serisi ile beraber tasarımda büyük bir çalışma gerçekleştiren Oppo, katlanma çizgisini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bununla beraber hem kamera hem de teknik özellikleri ile beraber zirvedeki en güçlü aday olmayı planlıyor.

oppo find n serisi

Yeni modellerin ismi ve teknik özellikleri hakkında resmi bir bilgi bulunmamasına rağmen medyada birçok söylenti dönüyor. Söylentiler, Find N Fold ve Find N Flip olacağı yönünde. Teknik özellikleri henüz bilinmeyen cihazların, Samsung’un Z Fold ve Z Flip ile zirve yolunda zorlu bir mücadeleye içinde olacağı tahmin ediliyor.

Şu an için işlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 1 olması bekleniyor. Ancak ilerleyen günlerde Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre her şey netlik kazanacak.

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