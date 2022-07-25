Papers, Please Mobile Geliyor!

Dünyaca ünlü Papers, Please Mobile oyunun geleceğini doğruladığı bir açıklama yayınladı. Papers, Please Mobile’ın 5 Ağustos tarihi ile beraber hem iOS hem de Android için oynanabilir hale gelecek.

Uzun yıllar önce duyurulan ve oyunseverler büyülü anlar yaşatan Papers, Please Mobil ile beraber yeniden sahneye çıkacak. Papers tarafından gelen resmi açıklamaya göre, 5 Ağustos tarihi ile beraber oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

İlk olarak 2013 yılında Steam bünyesinde yer alan Papers, şimdi ise mobil dünya için geliyor. Hem Android hem de iPhone görsellerine yer verildi ve Papers, Please’in mobilde de benzer bir arayüze sahip olacağı düşünülüyor.

Komünizmin hakim olduğu Arstotzka ülkesinde her geçen gün işler karışıyor. Düzen ve nizamın karıştığı bu ülkede, her geçen gün sınırlar karışıyor. Sizlerde bu oyunda sınır muhafızı olarak görev alıyorsunuz ve içeri girmek isteyen kişilerin kimliklerini kontrol ediyorsunuz.

Oyunun amacı oldukça basit görünse de, ilerleyen bölümlerde işler aşırı zorlaşıyor. Özellikle aldığınız kişi yanlış biriyse ülkeniz aniden mahvolabilir. Bu yüzden oyunu oynarken oldukça dikkatli olmalısınız.

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