Ana Sayfa » Oyun PC İçin PS4 Emülatörü Geliyor! Oyunseverlere Muhteşem Kolaylık! Oyun PC İçin PS4 Emülatörü Geliyor! Oyunseverlere Muhteşem Kolaylık! İbrahim Özbek 1 Görüntüleme

Teknolojinin gelişme ile beraber birçok yenilik bizlerle oluyor. Uzun zamandır test edilen PS4 emülatörü sonunda mutlu sona ulaştı. Emülatörde denenen Bloodborne sorunsuz çalıştı.

Uzun zamandır test aşamasında olan ve oyunseverlerin dikkati çeken PS4 emülatörü artık test aşamasına geçti. Emülötör sorunsuz bir şekilde entegre edilebilirse, PS4 oyunlarını PC’de oynanabilir olacak. Bir süredir gündemi meşgul eden Bloodborne PC versiyonuna yepyeni bir gündem geldi. PC için gelecek olmasa da shaps4 emülatörü ile beraber oyun PC’de çalıştı.

Her ne kadar PS4, donanım yapısı ve işlemcisiyle PC’ye daha yakın bir sistem olsa da yıllardır stabil çalışan bir PS4 emülatörü geliştirilebilmiş değil. Bugün hemen hemen bütün PS3 oyunları RPCS3 isimli emülatörle oynanabilse de PS4 oyunları ile ilgili gelişmeler oldukça yavaş. Ancak PS4 oyunlarına dair kötü gidişat shadps4 ile aşılacak gibi görünüyor.

Something interesting is happending on shadps4. Warning it is stil HIGHLY WIP. Check https://t.co/qI8rrjBbxO for more pic.twitter.com/z3lzqvbuur — shadps4 (@shadps4) July 5, 2024

Şu an için tüm bunlar başlangıç seviyesinde de görünse de, ilerleyen dönemde bizleri farklı senaryolar bekleyebilir ancak şu an için Bloodborne’un PC versiyonu veya devam oyunu hakkında hiçbir açıklama yapılmadı.

Assassin’s Creed Remakeleri Ubisoft’a Can Olacak