PicsArt uygulamasını henüz duymadıysanız, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları listemize bir göz atabilirsiniz. PicsArt gelmiş geçmiş en başarılı fotoğraf düzenleme ve yaratıcılık uygulamalarından biri olarak oldukça ön plana çıkıyor. Son derece popüler olan PicsArt’ın birçok rakibi de var. Bu yazımızda PicsArt kadar kullanışlı diğer uygulamaları ele alıyoruz.

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PicsArt Benzeri Uygulamalar Listesi

Pixlr PhotoScape Aviary Photo Editor PhotoDirector ToolWiz Photos Bazaart Photo Studio Afterlight Photo Editor by BeFunky PhotoGrid PicLab Adobe Lightroom Canva Prisma Photo Editor Snapseed Koda Cam Cupslice Photo Editor MOLDIV NeonArt BeautyPlus

PicsArt Benzeri Uygulamalar 2023

Pixlr

Pixlr, PicsArt’a benzer otomatik resim rötuş işlevlerine sahip birinci sınıf bir düzenleyicidir. Bu nedenle, her iki uygulama da görüntülere hızlı değişiklikler uygulamak için uygundur. Ancak Pixlr, kullanıcılara rakibinden daha fazla filtre ve efekt sunmaktan gurur duyar. Bu PicsArt alternatifini kullanarak arka planı değiştirebilir, renkleri iyileştirebilir, kusurlardan kurtulabilir ve hatta PicsArt’ta tamamen imkansız olan daha derin görevler için katmanlardan ve maskelerden yararlanabilirsiniz. Tasarım yetenekleriyle ilgileniyorsanız, sosyal medya web siteleri, afişler, broşürler, görüntü şekillendirme araçları ve animasyon özellikleri için içerik oluşturmaya yönelik şablonları beğeneceğinizden emin olabilirsiniz.

PhotoScape

PhotoScape, çeşitli özellikler açısından PicsArt gibi en iyi düzenleme uygulamalarından biridir. Kırmızı göz efektinden kurtulabilir, renklerin parlaklığını ayarlayabilir, resimleri kırpabilir, filtreler ve efektler uygulayabilirsiniz. Elbette bunu PicsArt’ta yapmak da mümkün ama elde ettiğiniz esneklik düzeyi farklı. Her iki uygulamanın da toplu fotoğraf düzenleyicileri olarak kullanılabileceğini unutmayın. Uygulama tamamen ücretsizdir ancak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek istiyorsanız, ekip bağışları kabul eder.

Aviary Photo Editor

Aviary Photo Editor, kullanıcılarını bazıları PicsArt’ta da bulunan bir dizi profesyonel düzeyde düzenleme aracı ve harika efektlerle memnun eder. Ayrıca burada yeniden boyutlandırma ve nesne işleme işlevlerini göreceksiniz, ancak bunlar PicsArt’ta elde ettiğinizden daha fazla özelleştirilebilir. Bu nedenle bazı karmaşık ayrıntılara daha fazla dikkat ederek manuel düzenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte Aviary, küçük ayarlamaları hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan bazı otomatik özellikler de içerir. Yerleşik filtrelerin yardımıyla fotoğraflarınızın havasını anında değiştirebilirsiniz. Ayrıca Aviary, fotoğraflara metin ekleyip düzenlemenize ve çıkartmalar, çeşitli kaplamalar, çerçeveler ve diğer dekoratif öğeler uygulamanıza olanak tanır.

PhotoDirector

PhotoDirector, görüntüleri iyileştirmek için zengin özelliklere sahip bir uygulamadır. Çeşitli efektler ve temel düzenleme araçları içerir ve PicsArt’tan daha ayrıntılı ayarlamalar yapmanıza izin verir. RGB renk kanallarını değiştirmek, WB sorunlarını düzeltmek ve renk sıçrama efektleriyle resimleri canlandırmak mümkündür. Bir AI fotoğraf editörü olarak, doğru otomatik düzeltmelerle öne çıkıyor. Menülerde gökyüzü değiştirme, bulanıklık giderme ve daha fazlasını bulacaksınız. Ayrıca uygulama, portre rötuşlama ve katmanlarla çalışma açısından öne çıkıyor.

ToolWiz Photos

ToolWiz Photos, profesyonel kullanıcılar için en iyi PicsArt alternatifidir. Görüntü işleme ve orijinal tasarımlar oluşturmak için birçok gelişmiş araç ve seçeneğe sahiptir. PicsArt gibi birçok sıra dışı sanat efektiyle doludur. Eşsiz projeler elde etmek için bunları istediğiniz gibi fotoğraflara uygulayabilirsiniz. Başka bir ortak nokta, çift pozlama efekti oluşturmak için araçların kullanılabilirliğidir. Dahası, 2 fotoğraf düzenleme uygulamasından herhangi biri, renkleri ince ayar yapma, parlaklığı ve doygunluğu ayarlama ve renkli resimleri gri tonlamaya dönüştürme görevini yerine getirecektir. Tasarımcılar metin araçlarını iyi kullanabilirler. Genel olarak, metin blokları eklemek, boyutlarını ve renklerini, ayrıca yazı tiplerini ve stilleri özelleştirmek mümkündür.

Bazaart

Bazaart, konu tasarım, fotoğraf ve video oluşturmaya geldiğinde en verimli uygulamalardan biridir. Daha önce PicsArt’ı kullandıysanız, bu uygulamaya geçiş yapmak ve bu uygulamada uzmanlaşmak çok kolay olacaktır. Burada önceden tasarlanmış şablonları kullanabilir, projelerinize çıkartmalar, şekiller, filtreler ve kaplamalar ekleyebilirsiniz. Dahası, görüntüleri ve videoları düzenlemek için araçlar içerir. Düzenleme araç seti oldukça kapsamlıdır, bu nedenle resimlerinizin ve videolarınızın kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz. Kontrastı, doygunluğu, bulanıklığı ve diğer parametreleri ayarlamak mümkündür. Ayrıca, mükemmel talepleri olan insanlar için kullanışlı olacak modern filtreler ve stillere de sahiptir.

Photo Studio

Photo Studio, PicsArt gibi dikkate alınması gereken en iyi uygulamalardan biridir. Tıpkı PicsArt gibi, uygulama da fotoğraflarınızı ince ayar yapma ve dönüştürme yeteneğine sahip eksiksiz bir filtreler ve efektler topluluğudur. Photo Studio çarpıcı fotoğraflar oluşturmak için yeterli olsa da, boyutu nedeniyle düşük girişli cihazlara uygun olmayabilir. Uygulama, yaklaşık 200 filtre ve birkaç düzeltme aracından oluşur. Ücretsiz olduğu için uygulamayı kullanırken reklam beklemeniz normaldir. Bu, PicsArt gibi hafif bir uygulama olmadığından, yeterli bir depolama alanı hazırlasanız iyi olur. Uygulama, boyutuna rağmen yüksek kaliteli sonuçlar sunar, bu nedenle, onu yerleştirmek için yeterli alanınız olduğu sürece bunu düşünebilirsiniz.

Afterlight

Afterlight, hızlı ve kolay düzenleme sunan bir resim düzenleme uygulamasıdır. PicsArt gibi ücretsiz uygulamalardan biri olmayabilir, ancak zengin özellikleri ve işlevleri sayesinde PicsArt’a mükemmel bir alternatif olabilir. Uygulama, iOS ve Android için kullanılabilir ve yalnızca fotoğrafın görsellerini düzenler. PicsArt gibi benzersiz varyasyonlar için çeşitli araçlar ve özellikler sunarak fotoğrafçılığı basitleştirir. Uygulama size renk ve kompozisyondan yapılara ve diğer eklentilere kadar çeşitli seçenekler sunar.

Photo Editor by BeFunky

Ücretsiz ve reklamsız bir PicsArt alternatifi arıyorsanız, Photo Editor by BeFunky’yi düşünmelisiniz. PicsArt gibi, bu uygulama da cihazınızdan keskin resimler oluşturmanıza olanak tanıyan bir dizi inanılmaz özelliğe sahiptir. Photo Editor, altı adede kadar resmi destekleyen bir kolaj oluşturucuya sahiptir. Diğer PicsArt alternatifleri gibi, görüntüleri düzenlemek için çok sayıda efekte sahiptir. Bu uygulama aynı zamanda fotoğraflarınızı herhangi bir çerçeveyle renklendirmenizi sağlar. Uygulamanın üreticisi BeFunky, yüksek kaliteli görüntüler sağlamak için bir dizi güçlü araçla sağlam bir platform sağlamaya kendini adamıştır.

PhotoGrid

PhotoGrid, fotoğraf kolajları yapmak için mükemmel olan birçok kullanıcının favori uygulamasıdır. Facebook gönderileri, Instagram gönderileri ve hikayeleri, afişler ve kapaklar, Pinterest koleksiyonları ve YouTube küçük resimleri gibi sosyal medya için çarpıcı fotoğraflar oluşturmanıza olanak tanır. Uygulama, fotoğrafları düzenlemenin yanı sıra videoları ve görüntüleri, çıkartma koleksiyonundan seveceğiniz canlı çıkartmalarla birleştirmenize de olanak tanır. Bu uygulamayla en fazla dokuz video oluşturabilir ve her video klibi aynı anda hizalanacak şekilde senkronize edebilirsiniz.

PicLab

PicLab, göz önünde bulundurmanız gereken ilginç bir PicsArt alternatifidir. 20 milyondan fazla indirilen uygulama, benzersiz fotoğraflar oluşturmanın kolay bir yolunu sunarak ve benzersiz mesajlar iletmenize yardımcı olarak fotoğraf düzenleme ihtiyaçlarınızı karşılar. Selfie, manzara, moda ve yemekten mimariye kadar her türlü fotoğrafı düzenlemeyi kolay, eğlenceli ve zahmetsiz hale getirir. Bu uygulamanın keyfini çıkarmak için önceden herhangi bir tasarım deneyiminizin olması gerekmez. Sadece uygulamayı indirin ve istediğiniz kadar fotoğraf yüklemeye, düzenlemeye ve paylaşmaya başlayın. PicLab, filtreler ve PicsArt gibi özel efektler sağlamaktan fazlasını yapar. PicLab ile resminizi kırpmak için ön ayarı da kullanabilirsiniz.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom, profesyonel fotoğrafçıların ve fotoğraf tutkunlarının, fotoğraf düzenleme yoluyla her yerden çarpıcı fotoğraflar çekmelerine olanak tanır. Lightroom ile birçok düzenleme yapabilirsiniz. PicsArt kadar kesin olmayabilir, ancak resminize zahmetsizce kişisel bir dokunuş katma şansı verir. PicsArt, komik çıkartmalar ve sıra dışı filtreler eklemenize izin verirken ve kolajlar için harika olsa da, Lightroom otomatik ve özelleştirilebilir renk düzeltme araçlarıyla sizi heyecanlandıracak.

Canva

Canva, fotoğrafçılığı pazarlama amaçları için kullanıyorsanız en uygun olabilecek uygulamalardan biridir. Uygulama, fotoğraf düzenleme ihtiyaçlarınıza uygun yeterli sayıda grafik tasarım şablonuyla birlikte gelir. Öte yandan, Canva büyük bir portaldır. Uygulama, el ilanları, broşürler ve sosyal medya için özel şablonlar ve tasarımlar oluşturmanıza ve temel fotoğraf düzenleme işlemleri yapmanıza olanak tanır. PicsArt, aktif olarak gelişen en büyük yaratıcı platform olarak kabul edilirken, Canva birçok stok fotoğraf, illüstrasyon ve vektörle birlikte gelen harika bir grafik tasarım yazılımı olmaya devam ediyor. Buna ek olarak, Canva, ön ayarları veya gelişmiş özellikleri kullanarak düzenleme iş akışınızı hızlandırma özelliğine sahip harika içe aktarma seçeneklerine sahiptir.

Prisma Photo Editor

Prisma Photo Editor, fotoğraflarınızı tablolara dönüştürmek için harika fotoğraf efektleri kullanır. Prisma’nın sanat filtreleri ile resimlerinizi Picasso veya Munch’a benzeyecek şekilde dönüştürebilirsiniz. Prisma Photo Editor, her gün yeni sanat filtreleri yayınlar. Uygulama ayrıca zaman zaman resimlerinizi daha da eğlenceli hale getirmek için özel stiller yayınlar. Ücretsiz sürümleri temel işlevler sunan PicsArt’ın aksine Prisma Photo Editor, resim düzenleyici, fotoğraf arka planı değiştirici ve leke gidericinin en iyi özelliklerini bir araya getirir. İster basit resim düzenleme, ister fotoğrafları bulanıklaştırma veya bir selfie düzenleyici kullanma, Prisma size aradığınız deneyimi verecektir.

Snapseed

Snapseed, denemeye değer PicsArt benzeri uygulamalardan biridir. Bu uygulama, profesyonel görüntüler oluşturmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. PicsArt’tan farklı olarak bu uygulama daha sağlamdır ve ince düzenlemeler yapmanıza yardımcı olabilir. Snapseed sezgiseldir ve düzinelerce gelişmiş araç sunar. Fotoğrafları eğlenceli bir havayla düzenlemenizi sağlayan en az 30 düzenleme aracına sahiptir. Uygulama, bir süredir resim düzenleyen kullanıcılar için en uygunudur, kompakttır ve güçlüdür. Snapseed, PicsArt’a kıyasla daha temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Derinlemesine fotoğraf düzenlemeye ihtiyacınız varsa Snapseed, başvuracağınız uygulamadır.

Koda Cam

Her şeyi retro görünümlü bir görüntüye dönüştürmenizi sağlayan bir PicsArt alternatifi arıyorsanız, Koda Cam uygulamasını düşünmelisiniz. Basit ama harika uygulama, sizi romantik bir klasik film stiliyle 1990 fotoğrafçılığına geri götüren eski filtrelere sahiptir. PicsArt zaten sahip olduğunuz fotoğraflara filtreler uygularken, Koda Cam fotoğraflarınıza retro bir hava verir ve yalnızca önceden ayarlanmış filtreleri veya rastgele oluşturulmuş ışık sızıntılarını kullanmanıza izin verir.

Cupslice Photo Editor

Cupslice Photo Editor, en kullanıcı dostu profesyonel görüntü uygulamalarından biridir. Kullanıcısına en iyi düzenleme araçlarıyla birlikte sonsuz çerçeve ve logo sunar. Bu uygulamanın kullanışlı fotoğraf işleme araçları, resimlerinizi güzelleştirecek. Bu uygulamada filtreler ve efektler gibi işlevleri keşfedebilirsiniz. Bu uygulamanın dezavantajı, çok fazla düzenleme aracı içermemesidir. Birincil araçlar filtrelere, çıkartmalara ve ışık efektlerine odaklanır. Yine de, kullanıma hazır olan bu uygulamada özelliklerin çoğu mevcuttur. Fotoğraf düzenlemeye aşina olmayan kişilerin bu uygulamayı daha rahat kullanabilmesi açısından en iyi uygulama olabilir.

MOLDIV

PicsArt gibi en iyi uygulamalardan biri MOLDIV’dir. Resimlerinizi kontrol etmek ve istediğiniz gibi tasarlamak için iyi bir uygulamadır. Kullanıcılara neredeyse tüm resim düzenleme araçlarını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların fotoğrafçılıkta isteyebileceklerini geliştirir. MOLDIV uygulamasında birçok düzenleme aracı ve işlevi mevcuttur. Giriş seviyesi ve profesyonel seviyelerin özelliklerini karşılayan bir uygulamadır. MOLDIV uygulamasının tüm kullanıcıları için en iyi özellik kamerayı güzelleştirme seçeneğidir. Doğal fotoğraflar ve güzel özçekimler çekmelerini sağlar. Ayrıca, bu uygulamanın fotoğrafçılık özelliklerini kullanarak şıklığı geliştirebilirler.

NeonArt

Akıllı telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi PicsArt alternatiflerinden birini ararken NeonArt, PicsArt gibi en iyi uygulamalardan biri olarak hizmet veriyor ve akıllı telefonlarda fotoğraf düzenleme söz konusu olduğunda harika bir iş çıkarıyor, size verecek farklı efektleri var. NeonArt’ı resim kolajlama gibi diğer etkinlikler için de kullanabilirsiniz. NeonArt ile arka planları değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz, ayrıca çıkartmaları ve kullanabileceğiniz farklı metin biçimleri vardır.

BeautyPlus

BeautyPlus, telefonunuzda mükemmel bir fotoğraf oluşturmanıza yardımcı olacak gelişmiş bir kamerayla birlikte geldiğinden, PicsArt gibi bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak çalışmayabilir. Selfie kamera ve düzenleyici olarak hizmet veren ücretsiz, çift görevli bir Android uygulamasıdır. İyi paketlenmiş işlevselliği, fotoğrafları rötuşlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. BeautyPlus, PicsArt’a kıyasla üst düzey beceriler gerektirmesine rağmen arayüzü, yeni başlayanlar için bile sezgisel olmaya devam ediyor. PicsArt gibi, BeautyPlus da heyecan verici bir Instagram akışı oluşturmak için ilginç filtreler ve özel özellikler sunar.

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