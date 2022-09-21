Pixel 7 serisi Hindistan’da piyasaya sürülecek, Flipkart doğruladı

Çevrimiçi perakendeci Flipkart, Pixel 7 serisinin Hindistan’da yakında piyasaya sürüleceğini onaylayan bir tanıtım yayınladı. Son derece kısa tanıtım sayfasına göre, hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro “yakında” Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Bu, dünyanın diğer bölgelerinde de geçerli olsa da, dikkat edilmesi gereken önemli nokta, Google’ın Pixel 3 serisinden sonra Hindistan’da ana hat Pixel telefonları piyasaya sürmeyi bırakmış olmasıdır. Bu, Pixel 4, Pixel 5 ve Pixel 6‘nın ülkede hiç piyasaya sürülmediği anlamına gelir. Bunun yerine şirket, Pixel 3a, Pixel 4a ve en son Pixel 6a dahil olmak üzere belirli A serisi modelleri piyasaya sürmeye odaklandı.

Pixel 7 serisinin lansmanı, 2018’den bu yana Hindistan’daki ilk ana Pixel telefon olacak. Tüm Pixel lansmanlarında Google’ın çevrimiçi perakende ortağı olan Flipkart’ın şu anda lansmanla ilgili sunacağı başka ayrıntı yok.

Bir yorum için Google Hindistan’a ulaştık, ancak şirket duyuruyu onaylayamadı, bu da Flipkart’ın biraz aceleci davranmış olabileceğini düşündürdü. Lansmanla ilgili daha fazla onay ve ayrıntı aldığımızda makaleyi güncelleyeceğiz.