PlayStation 5 Dünya Çapında 40 Milyon Satışı Aştı!

Sony, piyasaya sürüldüğü 2020’den bu yana dünya çapında 40 milyondan fazla PlayStation 5 satarak dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

Sony, 30 Eylül 2022’de sona eren mali çeyrekte 25 milyonuncu PS5 birimini sattı. Bu, Japon şirketinin 15 milyon PS5 konsolu daha satmasının dokuz aydan biraz fazla sürdüğü anlamına geliyor.

Sony CEO’su, ortakları Final Fantasy XVI, Diablo IV ve Street Fighter 6’nın son iki ayda piyasaya sürülenleri de dahil olmak üzere şu anda PS5 için 2.500’den fazla oyunun mevcut olduğunu söyledi.

Teknolojinin artmasıyla beraber oyun dünyasındaki kullanıcı sayısı da hızlı bir artış gösteriyor. 2024 yılına kadar Sony’in yaklaşık olarak 5 milyon adet daha satış yapması bekleniyor.

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