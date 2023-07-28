Ana SayfaOyunPlayStation 5 Dünya Çapında 40 Milyon Satışı Aştı!

PlayStation 5 Dünya Çapında 40 Milyon Satışı Aştı!

Sony, piyasaya sürüldüğü 2020'den bu yana dünya çapında 40 milyondan fazla PlayStation 5 satarak dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
10
PlayStation 5

Lords Of The Fallen Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Lords of the Fallen çıkmadan...

Sony, piyasaya sürüldüğü 2020’den bu yana dünya çapında 40 milyondan fazla PlayStation 5 satarak dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

Sony, 30 Eylül 2022’de sona eren mali çeyrekte 25 milyonuncu PS5 birimini sattı. Bu, Japon şirketinin 15 milyon PS5 konsolu daha satmasının dokuz aydan biraz fazla sürdüğü anlamına geliyor.

Sony CEO’su, ortakları Final Fantasy XVI, Diablo IV ve Street Fighter 6’nın son iki ayda piyasaya sürülenleri de dahil olmak üzere şu anda PS5 için 2.500’den fazla oyunun mevcut olduğunu söyledi.

PlayStation 5

Teknolojinin artmasıyla beraber oyun dünyasındaki kullanıcı sayısı da hızlı bir artış gösteriyor. 2024 yılına kadar Sony’in yaklaşık olarak 5 milyon adet daha satış yapması bekleniyor.

Lords Of The Fallen Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

-- Reklam --

Samsung Galaxy Watch 6 serisi tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Samsung nihayet bugün Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 serisini tanıttı. Yeni giyilebilir cihazlar,...
Önceki İçerik
Lords Of The Fallen Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!
Sonraki İçerik
Netflix’te En Çok İzlenen Diziler – Temmuz 2023
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021